Giriş Tarihi: 24.9.2021

Koca yürek Salih’e bak umudu, azmi aşkı gör MERVE BİLKAY

Salih Coş, geçirdiği kaza sonrası omurilik felci oldu. Tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren Salih asla pes etmedi. Fizik tedaviyle ellerini yeniden kullanmaya başladı. Resme duyduğu aşkla çizimler yaptı, hatta TEKNOFEST için ürün bile tasarladı