‘Kovid-19 daha ölümcül hale gelemez’

OXFORD
aşısının arkasındaki lider bilim insanı Prof. Dame Sarah Gilbert
, yeni tip koronavirüs ile ilgili umut veren açıklamalarda bulundu. Kraliyet Tıp Derneği
web seminerinde konuşan Gilbert, virüsün gidebileceği pek fazla yer kalmadığı için Kovid-19'un çok daha ölümcül bir varyanta dönüşmesinin mümkün olmadığını söyledi. Kovid-19'un sonunda soğuk algınlığı ve solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan diğer mevsimsel koronavirüsler gibi olacağını belirten Gilbert, "Virüs tamamen mutasyona uğrayamaz, çünkü sivri proteininin içine girebilmek için insan hücresinin yüzeyindeki ACE2 reseptörü ile etkileşime girmesi gerekir. Spik proteinini o reseptörle etkileşime giremeyecek kadar değiştirirse, hücrenin içine giremez. Bu yüzden virüsün kaçacak fazla yeri kalmadı. Normalde virüslerin daha kolay dolaştıkları için daha az öldürücü hale geldiklerini görüyoruz ve Sars-CoV-2'nin daha öldürücü bir versiyonuna sahip olacağımızı düşünmek için hiçbir neden yok" ifadelerini kullandı. DIŞ HABERLER