Kovid-19 kavgası cinayetle bitti

Koranavirüse yakalanan çocuk yüzünden çıkan karı-koca kavgası cinayetle bitti. İstanbul Eyüpsultan
'da meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı: Ahmet Özdemir
ile Nuran Özdemir
1 yıldır boşanma aşamasında oldukları için ayrı yaşıyorlardı. Anne Nuran Özdemir ile yaşayan 9 yaşındaki çocukları bir süre önce Kovid- 19'a yakalandı. Ahmet Özdemir, çocuklarının hastalığa yakalanmasından eşini sorumlu tutarak eve geldi. İkili arasında çıkan tartışma sırasında Ahmet Özdemir eşini darp etmeye başladı. Nuray Özdemir
de darp edilirken masanın üzerindeki bıçağı alarak eşine doğru salladı. Göğsünden yaralanan Ahmet Özdemir hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Nuran Özdemir emniyette verdiği ilk ifadesinde, "Boşanma sürecinde olduğumuz için, çocuk bende kalıyordu. Çocuk bir süre önce korona oldu, tedavisi de devam ediyor. Çocuğun virüsü kapmasından beni sorumlu tuttu, eve gelip darp etmeye başladı. Masanın üzerindeki bıçağı alıp korkutmak için salladım. Öldürmek amacım yoktu" dediği ileri sürüldü.
TUTUKLANDI
Adliyeye çıkarılan Nuran Özdemir, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan olay sırasında Nuran Özdemir'in yeğeni A.B.'nin (23) de evde olduğu ve ifadesinde, "Ahmet Özdemir, teyzemi darp etmeye başladı, ben korktum banyoya kaçtım. Çıktığımda olay gerçekleşmişti" dediği öne sürüldü.