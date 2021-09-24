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Giriş Tarihi: 24.9.2021

Kovid-19 kavgası cinayetle bitti

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kovid-19 kavgası cinayetle bitti

Koronavirüse yakalanan çocuk yüzünden boşanma aşamasında olan ve ayrı yaşayan karı-koca arasında kavga çıktı. Nuran Özdemir, kapısına dayanıp kendisini darp eden Ahmet Özdemir’i bıçakla öldürdü

Koranavirüse yakalanan çocuk yüzünden çıkan karı-koca kavgası cinayetle bitti. İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı: Ahmet Özdemir ile Nuran Özdemir 1 yıldır boşanma aşamasında oldukları için ayrı yaşıyorlardı. Anne Nuran Özdemir ile yaşayan 9 yaşındaki çocukları bir süre önce Kovid- 19'a yakalandı. Ahmet Özdemir, çocuklarının hastalığa yakalanmasından eşini sorumlu tutarak eve geldi. İkili arasında çıkan tartışma sırasında Ahmet Özdemir eşini darp etmeye başladı. Nuray Özdemir de darp edilirken masanın üzerindeki bıçağı alarak eşine doğru salladı. Göğsünden yaralanan Ahmet Özdemir hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Nuran Özdemir emniyette verdiği ilk ifadesinde, "Boşanma sürecinde olduğumuz için, çocuk bende kalıyordu. Çocuk bir süre önce korona oldu, tedavisi de devam ediyor. Çocuğun virüsü kapmasından beni sorumlu tuttu, eve gelip darp etmeye başladı. Masanın üzerindeki bıçağı alıp korkutmak için salladım. Öldürmek amacım yoktu" dediği ileri sürüldü.

TUTUKLANDI
Adliyeye çıkarılan Nuran Özdemir, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan olay sırasında Nuran Özdemir'in yeğeni A.B.'nin (23) de evde olduğu ve ifadesinde, "Ahmet Özdemir, teyzemi darp etmeye başladı, ben korktum banyoya kaçtım. Çıktığımda olay gerçekleşmişti" dediği öne sürüldü.

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Kovid-19 kavgası cinayetle bitti
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