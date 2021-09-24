’Laf atma’ cinayetinde öldüren darbeyi, kamera görüntüsü ortaya çıkaracak

10 KİŞİYE DAVA

Hasan Bağcı'nın ölümüyle ilgili soruşturmada, 3 ayrı yerde yaşanan kavgaya karıştıkları tespit edilen onlarca kişi gözaltına alındı. Yapılan araştırmada olaylarla bağlantısı olduğu tespit edilen 20 kişi, adliyeye sevk edildi. Bu kişilerden 10'u serbest bırakılırken, Cüneyt Yıldırım, Bünyamin Yıkılmaz, Berat Yılmaz Gündoğan, Burak Kurt, Emre Hoş, Okan Özdem, Olgu Saçıldı, Ufuk Berke Çakır, Umut Aramaz ile Ümit Özcan mahkemece tutuklandı. 10 kişi hakkında, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

ÖLÜM NEDENİ BEYİN KANAMASI VE AKCİĞER DOKU EZİLMESİ

Davanın ilk duruşmasında, tamamı tutuklu sanıkların savunmaları alındı. Ayrıca Adli Tıp Kurumu'nda gelen rapor da dosyaya girdi. Rapora göre, Bağcı, aldığı darbeler sonucu beyin kanaması, akciğer doku ezilmesi ve gelişen komplikasyonlar sonucu yaşamını yitirdi. Bağcı'nın ilk kavga ettiği gruptan olan sanık Bünyamin Yıkılmaz, köprü altında Bağcı'ya vuran kişilerin Umut Aramaz, Olgu Saçıldı, Ümit Özcan, Burak Kurt olduğunu söyledi. Yıkılmaz, 3'üncü olayda ise Bağcı'yı kimin darbettiğini görmediğini söyledi. Olaya sonradan dahil olan 3'üncü grupta yer alan; ancak ilk gruptaki kişileri de tanıyan sanık Emre Hoş ise "Cüneyt Yıldırım, Hasan Bağcı isimli şahsı yumruk vura vura getiriyordu. Daha sonra yerde yatarken vurmaya başladı" dedi.

'YÜZLEŞTİRME' İDDİALARINI YALANLADI

Tutuklu sanıklardan, 2014'te polisle girdiği çatışmada ölü ele geçirilen suç örgütü lideri Bülent Aramaz'ın oğlu Umut Aramaz da "Parkta kavga ettiklerini gördüm sonra güvenlik ve polis geldi. Araya girip 'Büyütmeye gerek yok' diyerek yolun karşına geçtik. Bu sırada orada da bir arbede oldu. Ben kimseye, 'Kızı getirin teşhis etsin' diye bir şey demedim. İddia edildiği gibi teşhis ettikten sonra da Hasan'a vurmadım ve 'vurun' diye de bağırmadım" dedi.