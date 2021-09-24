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Giriş Tarihi: 24.9.2021 10:54

LPG'si patlayan arabada feci şekilde can verdiler

NEZİR GÜNEŞ NEZİR GÜNEŞ
LPG’si patlayan arabada feci şekilde can verdiler

Mardin’de bir aracın önce lastiğinin patlaması sonucunda takla atması ve sonrasında içindeki LPG'nın patlaması ile araçta bulunan iki kişi yanarak hayatını kaybetti.

Mardin'in Artuklu ilçesi Yukarıhatunlu ve Çıplaktepe mahalleleri arasında gece saat 02:00 saatlerinde 06 CJB 82 plakalı otomobil lastiği patlaması sonucu takla attı.

Karayolu üzerinde bir süre takla attıktan sonra yoldan çıkan araç şarampole yuvarlanarak alev aldı. Alevin etkisiyle araçta bulunan LPG patladı.
Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kazada yaşamını yitirenlerden birinin Abdulhalim Elçioğlu olduğu ve İdil nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden iki kişi otopsileri yapılmak üzere Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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LPG'si patlayan arabada feci şekilde can verdiler
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