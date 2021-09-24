Mavi dil hastalığı nedir, nasıl geçer ve insanlara bulaşır mı? Mavi dil hastalığı belirtileri ve tedavisi

Edirne'deki 8 köyün karantinaya alınmasına yol açan mavi dil hastalığı son günlerde vatandaşın gündeminde yer alıyor. Mavi dil hastalığı nedir, nasıl geçer ve insanlara bulaşır mı gibi sorularla araştırılan bu hastalık, kan emen sinekler yoluyla ahır hayvanlarını etkisi altına alıyor. İşte mavi dil hastalığı belirtileri ve tedavisi.
MAVİ DİL HASTALIĞI NEDİR?
Mavi dil hastalığı olarak bilinen "Blue tongue", Culicoides cinsi sokucu sinekler ile nakledilen konjesyon, ödem, hemoraji ile karakterize bir enfeksiyondur. Etken "Tatarcık" olarak bilinen sokucu sineklerin (Culicoides) hasta hayvandan emerek aldıkları kanda bulunur ve aynı sineğin sağlıklı bir hayvandan kan emmesi sonucu hastalık sağlam hayvana geçer.
MAVİ DİL HASTALIĞI İNSANLARA BULAŞIR MI?
Mavi dil hastalığı insanlara bulaşmıyor, yalnızca sığır, koyun, keçi ve deve gibi evcil hayvanlar ile bazı yabani gevişgetirenlerde görülüyor.
Hastalığa yol açan patojen Reoviridae ailesinin Orbivirus cinsinden olup Bluetongue virüsü olarak isimlendirilir.
MAVİ DİL HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELER?
Aniden 40-42 dereceye varan ateş,
Ateşin başlamasından hemen sonra görülen dudak emme hareketleri,
Dil ve dudak ödemleri dilde mavileşme,
Önce sulu sonra irinli burun akıntısı,
Ağızda ve burun girişinde ülser ve kabuklu yaralar, bunun sonucu solunum güçlüğü ve yem alınımının durması,
Ağızdaki ve burundaki yaraların iyileşmesinden sonra ayakta tırnak aralarında yaralar,
Deride kırmızılıklar, yapağıda kırılma dökülme,
Genç hayvanlarda ishal ve bulguların görülmeye başlanmasından 2-8 gün sonra ölüm.
Bazı durumlarda ölüm çok daha uzun zaman sonra görülebilir. Kuzularda ölüm oranı % 95'e varabilir.
Sığırlarda benzer belirtiler görülmekle birlikte belirtiler çok daha hafiftir, bazen fark edilmeyebilir. Ancak gebe ineklerde AH sendromu denilen anomalili buzağı doğumları ve ölü doğumlar da görülebilir.
MAVİ DİL HASTALIĞI NASIL GEÇER?
Hastalıkla mücadelenin esasını, karantina, hasta hayvanların imhası ve sokucu sineklerle mücadele ile birlikte aşılamalar teşkil eder.
Aşılar ilkbaharda ve kırkımdan 3-6 hafta önce uygulandığında daha fazla bağışıklık sağlar. Ancak aşının koçlarda geçici kısırlık yapması nedeniyle koçlar, koç katımından sonra aşılanmalıdır. Mavi dil aşısı gebe hayvanlarda da yavru atmalara ve anomalili kuzu doğumlarına neden olduğundan gebe hayvanlara da aşı uygulaması tavsiye edilmez. Hastalığı geçiren hayvanlar 2 yıl kadar bağışıklık kazanır. Bu hayvanlar ağız sütü (kolostrum) vasıtasıyla bağışıklığı sağlayan antikorlarını yavrularına da geçirebilirler. Bu yavrular 6 ay kadar bağışık kalırlar.
EDİRNE'DE MAVİ DİL KARANTİNASI
Edirne'nin Havsa ilçesinde, mavi dil hastalığı tespit edilen köyler ile beraber, çevrelerindeki 10 kilometrelik alan içerisinde kalan toplam 8 köyde karantina başlatıldı. Karantinanın bir ay süreceği öğrenildi.