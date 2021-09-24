Mavi dil hastalığı nedir, nasıl geçer ve insanlara bulaşır mı? Mavi dil hastalığı belirtileri ve tedavisi

Edirne'deki 8 köyün karantinaya alınmasına yol açan mavi dil hastalığı son günlerde vatandaşın gündeminde yer alıyor. Mavi dil hastalığı nedir, nasıl geçer ve insanlara bulaşır mı gibi sorularla araştırılan bu hastalık, kan emen sinekler yoluyla ahır hayvanlarını etkisi altına alıyor. İşte mavi dil hastalığı belirtileri ve tedavisi.

MAVİ DİL HASTALIĞI NEDİR?

Mavi dil hastalığı olarak bilinen "Blue tongue", Culicoides cinsi sokucu sinekler ile nakledilen konjesyon, ödem, hemoraji ile karakterize bir enfeksiyondur. Etken "Tatarcık" olarak bilinen sokucu sineklerin (Culicoides) hasta hayvandan emerek aldıkları kanda bulunur ve aynı sineğin sağlıklı bir hayvandan kan emmesi sonucu hastalık sağlam hayvana geçer.