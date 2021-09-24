Mevlana’dan etkilenip Müslüman oldu

ABD
'de bir dönem Katolik papazı olarak görev yapan Prof. Dr. Craig Victor Fenter, Mevlana Celaleddin-i Rumi'den ve öğretilerinden etkilenip İslamiyet'i seçerek 'İsmail' adını aldı. ABD'nin Kuzey Karolina
eyaletinde 1955'te dünyaya gelen ve Los Angeles
'ta büyüyen Fenter, ailesinin isteğiyle Katolik okuluna giderek papaz oldu. Yaklaşık 10 yıl görev yapan Fenter, akademik eğitiminin sonunda profesör olarak üniversitelerde din eğitimi verdi. İnancıyla ilgili aldığı eğitime rağmen içinde bir boşluk hissetmeye başlayan ve arayışlara giren Fenter, 2004'te bir program için ABD'ye giden Hazreti Mevlana'nın 22. kuşak torunu Esin Çelebi Bayru
ile tanıştı. Mevlana ve İslam ile ilgili ilk bilgileri almaya başlayan Fenter, Bayru'nun daveti üzerine 2005'te geldiği Konya'da Şeb-i Arus törenlerini izledi. Törenlerdeki manevi atmosferden çok etkilenen Fenter 2006'da Müslüman oldu.
KONYA'YA YERLEŞTİ
Törenlerde tanıştığı "Mevlevi dedesi" Nadir Karnıbüyük'ten de İslam ve Mevlevilik hakkında dersler alan Fenter, Mevlana'ya daha yakın olmak ve Mevleviliği daha iyi yaşayabilmek için 2 ay önce Konya'ya yerleşti. Papazlıktan İslam'a geçiş sürecini anlatan İsmail Fenter, çocukluğundan itibaren iyi bir Hıristiyan olarak yetiştirildiğini belirterek, "Rahipliği öğrenmek için ruhban okuluna gittim. Tanrı'ya inanıyordum ama bir şeyler doğru değildi. Daha sonrasında da öğrencilerime öğretmeye çalıştığım bilgiler bana hiç mantıklı gelmiyordu. Hayatımı arayışla geçirdim" dedi. Bir öğretmeninin tavsiyesiyle, Esin Çelebi Bayru ile tanıştığını dile getiren Fenter, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hayatım boyunca onu arıyormuşum gibiydim. Ona, 'Kendimi okyanusun dibinde hissediyorum ve hazinenin nerede olduğunu bilmiyorum' dedim. Bana, 'Aradığın için hazineyi zaten buldun' dedi. Bu cümle beni çok etkiledi. Konya'ya geldiğimde Mevlana Müzesi
içindeki Niyaz Penceresi önünde, Rumi'nin sandukasına doğru dua ederken bir şey oldu. Ne olduğunu bilmiyorum ama şaşkına dönmüştüm aniden. Kalbim yırtılıp açılmış gibi hissediyordum ve ağlıyordum. Birçok kez duayı okudum. Celaleddin Rumi
'nin beni çağırdığına inanıyorum. Artık biliyordum ki; Mevlana yolu, Muhammed yolu. Gerçeğin bu olduğunu bildiğim için de bir sonraki yıl Müslüman oldum. Mevlana'ya yakın olmak için Konya'ya yerleştim. Olmam gereken yer burası" diye konuştu. AA