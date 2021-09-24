Milletvekili Özkaya’dan “zincir market tedbiri” önerileri

Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Milletvekili Ali Özkaya, zincir marketlerin bir kısım faydalarının yanında "gıda güvenliği" konusunda endişeler oluşturduğuna dikkat çekti.

Özkaya, şu görüşlere yer verdi; "Nüfusu 5 binden (3-4 bin de olabilir) az olan yerlerde zincir market olmamalı. Ulusal marketlerde üst şube sayısı toplam alan ve şube sınırı olmalı. Marketler tarım ve hayvancılık üretiminde bizzat olmamalı. Marketler istediği her ürünü değil, belirlenen ürünleri her zaman satmalı. Ürünleri depolama sınırları belirlenmeli. Marketler fason üretim yaptıramamalı. Ya başka şirketlerin ürününü satmalı ya da bizzat kendisi üretmeli."