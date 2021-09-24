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Giriş Tarihi: 24.9.2021 14:43

Milletvekili Özkaya’dan “zincir market tedbiri” önerileri

ATA GÜNDÜZ KURŞUN ATA GÜNDÜZ KURŞUN
Milletvekili Özkaya’dan “zincir market tedbiri” önerileri

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanvekili Ali Özkaya, zincir marketlerle ilgili bir takım tedbirler alınması gerektiğini bildirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Milletvekili Ali Özkaya, zincir marketlerin bir kısım faydalarının yanında "gıda güvenliği" konusunda endişeler oluşturduğuna dikkat çekti.

Özkaya, şu görüşlere yer verdi; "Nüfusu 5 binden (3-4 bin de olabilir) az olan yerlerde zincir market olmamalı. Ulusal marketlerde üst şube sayısı toplam alan ve şube sınırı olmalı. Marketler tarım ve hayvancılık üretiminde bizzat olmamalı. Marketler istediği her ürünü değil, belirlenen ürünleri her zaman satmalı. Ürünleri depolama sınırları belirlenmeli. Marketler fason üretim yaptıramamalı. Ya başka şirketlerin ürününü satmalı ya da bizzat kendisi üretmeli."

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Milletvekili Özkaya’dan “zincir market tedbiri” önerileri
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