Parasını dualarla okutmak istedi: Dolandırıldı!

Bolu'nun Aktaş Mahallesinde 3 yıl önce Osman Aksoy, Ziraat Odasına sattığı patatesin parası olan 16 bin 500 lirayı aldıktan sonra evine gitmek üzereyken yanına gelip "Paranı okuyup üfletelim" diyen Çetin Karakuş, Ömer Maviş ve Yaşar Karakuş tarafından dolandırıldı.

Yıllar sonra ortaya çıkan kamera kayıtları sayesinde yakalanan Çetin Karakuş, Ömer Maviş ve Yaşar Karakuş, "Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçlarından haklarında Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Duruşmaya katılan Osman Aksoy, "Olay günü bu üç kişi yanıma yanaşarak, hayır işleriyle uğraştıklarını söyleyerek, cebimdeki parayı kendilerine vermemi ve dualarla okuyup üfledikten sonra geri vereceklerini vaat ettiler. Bende onlara inandım. Sattığım patateslerin parası olan 16 bin 500 lirayı kendilerine verdim. Sonra bir apartmana girip, 'Paraları okuyup üfleyip geleceğiz' dediler ama bir anda kayboldular. Kendilerinden davacı ve şikayetçiyim. Ben bunu hak ettim, nasıl olurda inanırım böyle şeye" diyerek kendisini de suçladı.

Tutuklu olarak yargılanan Çetin Karakuş, Ömer Maviş ile Yaşar Karakuş, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmezken, dolandırıcı sanık Çetin Karakuş, Mahkeme Başkanının, "Kamera görüntülerinde yüzün görülüyor ve tıpa tıp bu sensin" sorusuna, "İnsanoğlu birbirine benzer, o fotoğraf bana ait değil" diyerek cevap verdi.

Mahkeme, eksik evrakların tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.