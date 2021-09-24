Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Parasını dualarla okutmak istedi: Dolandırıldı!
Giriş Tarihi: 24.9.2021 10:12

Parasını dualarla okutmak istedi: Dolandırıldı!

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Parasını dualarla okutmak istedi: Dolandırıldı!

Bolu’da çiftçilik yaparak geçimini sağlayan 63 yaşındaki 3 çocuk babası Osman Aksoy, dolandırıcıların kurbanı oldu. Aksoy, yanına gelen 3 kişinin, “Cebindeki paraları ver dualarla okuyup üfleyelim” teklifini kabul edince 16 bin 500 lirasından oldu.

Bolu'nun Aktaş Mahallesinde 3 yıl önce Osman Aksoy, Ziraat Odasına sattığı patatesin parası olan 16 bin 500 lirayı aldıktan sonra evine gitmek üzereyken yanına gelip "Paranı okuyup üfletelim" diyen Çetin Karakuş, Ömer Maviş ve Yaşar Karakuş tarafından dolandırıldı.

Yıllar sonra ortaya çıkan kamera kayıtları sayesinde yakalanan Çetin Karakuş, Ömer Maviş ve Yaşar Karakuş, "Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçlarından haklarında Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Duruşmaya katılan Osman Aksoy, "Olay günü bu üç kişi yanıma yanaşarak, hayır işleriyle uğraştıklarını söyleyerek, cebimdeki parayı kendilerine vermemi ve dualarla okuyup üfledikten sonra geri vereceklerini vaat ettiler. Bende onlara inandım. Sattığım patateslerin parası olan 16 bin 500 lirayı kendilerine verdim. Sonra bir apartmana girip, 'Paraları okuyup üfleyip geleceğiz' dediler ama bir anda kayboldular. Kendilerinden davacı ve şikayetçiyim. Ben bunu hak ettim, nasıl olurda inanırım böyle şeye" diyerek kendisini de suçladı.

Tutuklu olarak yargılanan Çetin Karakuş, Ömer Maviş ile Yaşar Karakuş, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmezken, dolandırıcı sanık Çetin Karakuş, Mahkeme Başkanının, "Kamera görüntülerinde yüzün görülüyor ve tıpa tıp bu sensin" sorusuna, "İnsanoğlu birbirine benzer, o fotoğraf bana ait değil" diyerek cevap verdi.

Mahkeme, eksik evrakların tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Parasını dualarla okutmak istedi: Dolandırıldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA