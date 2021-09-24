Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Patnos’da kilometrelerce kuyruk oluştu
Giriş Tarihi: 24.9.2021 13:20 Son Güncelleme: 24.9.2021 13:29

Patnos’da kilometrelerce kuyruk oluştu

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Patnos’da kilometrelerce kuyruk oluştu

Ağrı-Patnos yolunda kaygan zemin dolayısıyla yan yatan TIR çift yönlü olarak trafiği kapattı. Yolda kilometrelerce kuyruk oluştu. Ekipler yolu açmak için çalışmalara başladı.

Ağrı'dan Muş'a zeytin götüren bir TIR, Ağrı-Patnos yolunun 35'inci kilometresinde yan yattı. Bölgede meydana gelene yağışlar nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolü sağlayamayan TIR şoförü, ne kadar çaba gösterse de aracını toparlayamadı. Virajda yan yapan TIR Ağrı-Patnos yolunun iki yönlü olarak kesti.

Ağrı Patnos yolunda TIR devrildi, kilometrelerce kuyruk oluştu | Video

Trafiğe kapanan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık durumu iyi olan TIR şoförüne ayakta müdahale edildi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri ise yolu açmak için çalışma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Patnos’da kilometrelerce kuyruk oluştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA