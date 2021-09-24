Rize ve Gümüşhane’nin yüksek kesimleri beyaza büründü

Yaz mevsimini güneşe hasret geçiren Rize'nin kuş aylarında kara ise erken kavuşacağı öngörülüyor. Eylül ayında kar yağması kışın haberciliğini yaparken vatandaşlar kış hazırlığına başladı.

Geçtiğimiz yaz sezonunda yoğun yağışa maruz kalan Rize'de seller ve afetler yaşanmıştı. 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin hala arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Rize yaz mevsimine üzgün elveda ederken erken gelen karı gönlü buruk karşıladı. Yüksek kesimlere yağan karın soğuk etkisi kent merkezinden anlaşılır vaziyete geldi. Vatandaşlar ise erken gelen kış haberini dikkate alarak kış hazırlıklarına şimdiden başladı.

Gümüşhane'de de yüksek yerler kar yağışıyla günü karşıladı. Rakımı bin 800 metre ve üzeri olan yaylalarda ve Kürtün ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili oldu. İlçeye bağlı Çıkrıkdüzü, Güvende, Kazıkbeli yaylaları, Zigana dağının yüksek kesimleri ve Kostan dağı geçidi beyaz örtüyle kaplandı.