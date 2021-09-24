Şehzadeler Şehri Amasya Orta Doğu’nun Venedik’i olacak

Sivas'ın kuzeyinde Kösedağ eteklerinden doğan ve Çarșamba'dan Karadeniz'e dökülen Yeşilırmak nehri Amasya'da Osmanlı kayıklarıyla adeta Avrupalı aşıkların romantik şehri Venedik 'e döndü.

Restorasyon, renovasyon çalışmaları, şehrin anıtkit imarıyla ilgili ciddi yatırımlar devam ediyor. En büyük proje ise ilginç bir teknikle Yeşilırmak'ın seviyesini yükseltip suyu durgunlaştırmak, üzerinde türlü kayık ve teknenin seyrettiği nehriyle Amasya'yı bir Venedik haline getirmek oldu.

Kötü kokulardan arındırılarak 300 metrelik yer kaplayan rekreasyon alanına dönüştürülen nehire tam 20 milyon TL ile hayata geçirildi. Amasya Belediyesi tarafından hazırlanan Kauçuk Bendi, Rekreasyon Alanların Oluşturulması, Yenilenebilir Enerji Eksenli Gelişim Projesi' tamamlandı. Nehrin kenarına fıskiye, iskele ve amfitiyatro inşa edildi. Proje sayesinde şehrin ortasından geçen Yeşilırmak'ta, artık sandal ve botlarla da Amasya turu yapılabiliyor.

Proje kapsamında eski adliye önünde yerleştirilen şişirilebilir kauçuk bent İstasyon Köprüsü'ne kadar olan ırmak seviyesini aynı düzeyde tutulan ve durgunlaştırılan ve akı debisi kontrol altına alınan su üzerinde turistik amaçlı kayıklar Yeşilırmak üzerinde tur düzenleniyor. Yeşilırmak kenarının 150 metrelik bölümünde karşılıklı seyir terasları, tarihi dokuya uygun seyir kuleleri, dinlenme mekanları ve gezi yolları hazırlandı.

Şişirilen ırmak suyundan aynı zamanda elektrik enerjisi de elde ediliyor.