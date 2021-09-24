Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Korkunç şüphe! 22 gündür haber alınamayan Iraklı Sally Ali parçalanıp çöpe mi atıldı?
Giriş Tarihi: 24.9.2021 14:29 Son Güncelleme: 24.9.2021 14:38

SON DAKİKA: Korkunç şüphe! 22 gündür haber alınamayan Iraklı Sally Ali parçalanıp çöpe mi atıldı?

İHA
SON DAKİKA: Korkunç şüphe! 22 gündür haber alınamayan Iraklı Sally Ali parçalanıp çöpe mi atıldı?

Eskişehir’de 22 gündür haber alınamayan Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood’un öldürüldüğü şüphesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmalar ekipleri şehir çöplüğüne yönlendirdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Eskişehir'de Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood'un kaybolmasıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında olayın şüphelilerinden Amjed Mohsin Mohammed, Kırklareli üzerinden Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili 10 bin saatlik güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Görüntülerde Sally'nin şüpheli Amjed Mohsin Mohammed'in evine giriş yaptıktan sonra çıkışının olmadığı anlaşılırken, şüphelinin farklı kıyafetlerle defalarca dışarı çıktığı ve elindeki çöp poşetlerini farklı çöp kutularına attığı tespit edildi.

DNA ÖRNEĞİNE RASTLANDI
Şüpheli Mohammed'in Yenibağlar Mahallesi Karargah Sokak'taki evinde yapılan incelemelerde bulunan çorap, bıçak, çanta ile hırdavatçıdan alıp geri iade ettiği baltanın üzerinde Sally'nin DNA örneğine rastlandı.

Sally'nin öldürüldüğü ve parçalanarak çöpe atıldığı şüphesi üzerine ekipler, şehir çöplüğünde arama çalışmasına başladı. Yaklaşık 3 bin metrekarelik tesis alanında başlatılan aramalar, kepçe yardımıyla devam ediyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Korkunç şüphe! 22 gündür haber alınamayan Iraklı Sally Ali parçalanıp çöpe mi atıldı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA