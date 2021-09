Take Off ödülü veri havuzuna

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen TAKE OFF Uluslararası Girişim Zirvesi Ödül Töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 'ın katılımıyla gerçekleştirildi. 20 bin dolarlık birincilik ödülünü alan Colabra şirketinden Philip Seifi SABAH'a yaptığı açıklamada "Birçok yatırımcının ve start-up'ın bir araya gelmesi çok güzel bir şans oldu. Benim geliştirdiğim sistemde dünyanın her yerindeki insanlar tüm çalışmalarını bu sisteme yüklüyor. Böylelikle gelecekte yaşanacak salgın v. b. durumlarda herkes diğer ülkenin yapmış olduğu çalışmalara ulaşabiliyor. Online veri havuzu diyebiliriz. Tekrar aynı çalışmayı yapmak zorunda kalmıyorsunuz" dedi.