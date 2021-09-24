Takoran Geleneksel Kültür ve Doğa Etkinlikleri start aldı

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce organize edilen Takoran 3'üncü Geleneksel Kültür ve Doğa Etkinlikleri kapsamında ülkenin dört bir yanından sporcu, Recep Tayyip Erdoğan Mesire Alanı'na geldi.
Belirlenen kamp alanına yerleşen doğaseverler ve olta balıkçılığı sporcuları, yapılacak yarışmalara hazırlanıyor.
3 gün sürecek etkinliklerde balık yakalama yarışı, doğa yürüyüşü, kano yarışması ve uçurtma şenliği yer alıyor.
Sıra gecesi ekibinin de yöresel eserlerle renk katacağı etkinliklerin son gününde bisiklet yarışçıları ter dökecek.
Etkinlikler, yarışmalarda dereceye girecek sporculara verilecek ödüllerin ardından tamamlanacak.