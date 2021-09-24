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Giriş Tarihi: 24.9.2021 20:36

Takoran Geleneksel Kültür ve Doğa Etkinlikleri start aldı

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Takoran Geleneksel Kültür ve Doğa Etkinlikleri start aldı

Şanlıurfa Siverek İlçe Belediyesi tarafından Takoran Vadisi’nin tanıtımı amacıyla geleneksel olarak düzenlenen kültür ve doğa etkinlikleri başladı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce organize edilen Takoran 3'üncü Geleneksel Kültür ve Doğa Etkinlikleri kapsamında ülkenin dört bir yanından sporcu, Recep Tayyip Erdoğan Mesire Alanı'na geldi.

Belirlenen kamp alanına yerleşen doğaseverler ve olta balıkçılığı sporcuları, yapılacak yarışmalara hazırlanıyor.

3 gün sürecek etkinliklerde balık yakalama yarışı, doğa yürüyüşü, kano yarışması ve uçurtma şenliği yer alıyor.

Sıra gecesi ekibinin de yöresel eserlerle renk katacağı etkinliklerin son gününde bisiklet yarışçıları ter dökecek.

Etkinlikler, yarışmalarda dereceye girecek sporculara verilecek ödüllerin ardından tamamlanacak.

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Takoran Geleneksel Kültür ve Doğa Etkinlikleri start aldı
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