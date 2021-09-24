Takoran Geleneksel Kültür ve Doğa Etkinlikleri start aldı

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce organize edilen Takoran 3'üncü Geleneksel Kültür ve Doğa Etkinlikleri kapsamında ülkenin dört bir yanından sporcu, Recep Tayyip Erdoğan Mesire Alanı'na geldi.

Belirlenen kamp alanına yerleşen doğaseverler ve olta balıkçılığı sporcuları, yapılacak yarışmalara hazırlanıyor.