TEKNOFEST’te en anlamlı uçuş

15 Temmuz gazisi Bayram Ceylan ile oğlu Ufuk Cemal Ceylan büyük heyecan duydukları uçuştaki hislerini anlattı. Gazi Bayram Ceylan, "Oğlum hayatındaki ilk uçuş deneyimini yaşadı.
Çok mutlu oldum. Oğlumun mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Allah razı olsun bu fırsatı sağlayanlardan. Çelik Kanatlar ve Jandarma Havacılık Başkanlığı'na çok teşekkür ederiz" dedi.
Bayram Ceylan'ın oğlu, ortaokul öğrencisi Ufuk Cemal Ceylan (11) ise, "Sadece fotoğraflardan ve videolardan gördüğüm Sikorsky helikopterine binmek harika bir deneyim oldu benim için.