Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri TEKNOFEST'te en anlamlı uçuş
Giriş Tarihi: 24.9.2021 07:00 Son Güncelleme: 24.9.2021 07:04

TEKNOFEST'te en anlamlı uçuş

MERVE BİLKAY MERVE BİLKAY
TEKNOFEST’te en anlamlı uçuş

TEKNOFEST 2021'de hava gösterilerinin en anlamlısı, şehit ve gazi yakınlarının konuk edildiği Sikorsky uçuşları oldu. Jandarma envanterinde kayıtlı olan Sikorsky helikopteriyle yapılan özel uçuşa SABAH da katıldı.

15 Temmuz gazisi Bayram Ceylan ile oğlu Ufuk Cemal Ceylan büyük heyecan duydukları uçuştaki hislerini anlattı. Gazi Bayram Ceylan, "Oğlum hayatındaki ilk uçuş deneyimini yaşadı.



Çok mutlu oldum. Oğlumun mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Allah razı olsun bu fırsatı sağlayanlardan. Çelik Kanatlar ve Jandarma Havacılık Başkanlığı'na çok teşekkür ederiz" dedi.



Bayram Ceylan'ın oğlu, ortaokul öğrencisi Ufuk Cemal Ceylan (11) ise, "Sadece fotoğraflardan ve videolardan gördüğüm Sikorsky helikopterine binmek harika bir deneyim oldu benim için.



Çok heyecanlandım. Havada olmak çok güzel bir duygu. Teknolojiye, bilime, havacılığa ilgim, motivasyonum daha da arttı.



Bize bu fırsatı sağlayanlara çok teşekkür ederim" diye konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
TEKNOFEST'te en anlamlı uçuş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA