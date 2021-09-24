Torbacı operasyonunda 11 kişi tutuklandı

İskenderun İlçe emniyet Müdürlüğü ekipleri torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik bir başarılı operasyonlara imza etti. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 9 eylül-23 Eylül tarihleri arasında sayısız operasyonlara imza atan ekipler yaptıkları operasyonlarda torbacılara büyük darbe vurdu. Ekipler yaptıkları operasyonlarda bin 373,18 gram esrar maddesi, 3 bin 142 adet captogon hap, bin 287,78 gram sentetik kannabinoid maddesi, 486 gram sentetik kannabionid üretiminde kullanılan sıvı AMG maddesi, 55,70 gram metamfetamin maddesi, 3,50 gram eroin maddesi, 2 adet ecstasy hap, 15 adet dişi hint keneviri bitkisi ve 315 adet özel reçeteye tabi hap ele geçirildi.

Olayla ilgili 134 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 19'u uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan adli mercilere sevk edildi. Edli mercilere sevk edilen 19 kişiden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.