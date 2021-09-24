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Giriş Tarihi: 24.9.2021 11:13

Uyuşturucu şüphelisi, saklandığı halı arkasında yakalandı

DHA
Uyuşturucu şüphelisi, saklandığı halı arkasında yakalandı

Kayseri'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden M.D., evde halının arkasına saklanırken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu madde ticareti' ve 'uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından yakalama kararı bulunan 10 şüpheli için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Kocasinan ve Melikgazi ilçesindeki adreslere yapılan baskınlarda 7 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerden M.D., evde halının arkasına gizlenirken yakalandı. Bu anlar, kameraya da yansırken, emniyette sorgusu tamamlanan 7 şüpheli, sağlık kontrolü için devlet hastanesi adli tabipliğe getirildi. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Uyuşturucu şüphelisi, saklandığı halı arkasında yakalandı
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