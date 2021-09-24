Uyuşturucu şüphelisi, saklandığı halı arkasında yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu madde ticareti' ve 'uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından yakalama kararı bulunan 10 şüpheli için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Kocasinan ve Melikgazi ilçesindeki adreslere yapılan baskınlarda 7 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerden M.D., evde halının arkasına gizlenirken yakalandı. Bu anlar, kameraya da yansırken, emniyette sorgusu tamamlanan 7 şüpheli, sağlık kontrolü için devlet hastanesi adli tabipliğe getirildi. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.