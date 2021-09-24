CHP’de WhatsApp krizi istifa getirdi

Bayramiç CHP İlçe Başkanı Emin Fidan'ın geçtiğimiz Ocak ayında WhatsApp grubunda İl Başkanı Metin Ümit Ural'la girdiği tartışmayla başlayan ve disipline sevk edilmesiyle sonuçlanan kavganın detaylarına SABAH ulaşmıştı. İl ve ilçe başkanının 'Ankara'ya neden beni götürmedin' ve 'had bildirme' polemikleri nedeniyle kavga ettikleri ortaya çıkarken, krizin hemen ardından geçtiğimiz Mart ayında Belediye Başkanı Mert Uygun ile birlikte Ankara'nın yolunu tutan İlçe Başkanı Fidan yaşananları Kemal Kılıçdaroğlu'na aktarmıştı.

"BİZİ DE GÖTÜR" DEMİŞ

WhatsApp da yaşananları aktaran Fidan, "Ne hakaret ettim ne de ters bir cümle kullandım. Fakat disipline sevk edildim. Kısa bir süre önce İl Başkanımız Çan İlçe Belediye Başkanımız ve beraberindeki heyetle Ankara'da bir görüşme gerçekleştirmişti. Ben WhatsApp grubunda başkanımıza sitemde bulundum. Sadece "Ankara'ya Çan İlçe Başkanımızı götürüyorsunuz da bizi neden götürmüyorsunuz" dedim. Konuşmamda ne hakaret ne de sert cümleler vardı. Parti içinde olabilecek hassas cümleler kullandım. Fakat konuşmam gerekçe gösterilerek disipline sevk edildim." demişti.

SERZENİŞ DEĞİL HESAP SORDU

Fidan'ın açıklamalarını yalanlayan Başkan Ural ise, "Çan ilçesiyle ilgili genel merkez tarafından çağrılmış ve sorunları görüşmüştük. Bu ilçe başkanımız neden ilçe başkanlarına haber vermediğimizin hesabını sordu bana. Ardından da bana had bildirme gibi bir suçlama yaptı." diyerek kendini savunmuştu.

"İŞLERİM ÇOK YOĞUN"

Sabahın ortaya çıkardığı bu polemik istifa getirdi. Polemiğin ardından istifa edeceği uzun süredir gündemde olan İlçe Başkanı Fidan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla istifayı doğruladı.

Fidan yaptığı açıklamada, "8 Ocak 2020 tarihinde yapılan olağan ilçe kongresinde Cumhuriyet Halk Partisi Bayramiç İlçe Başkanlığına seçildim. Daha önce parti organlarında aktif görev almamama rağmen Cumhuriyet Halk Partisi delegeleri beni talip olduğum bu onurlu göreve layık gördüler ve görevi bana verdiler. Onlara buradan tekrar teşekkür ediyorum. Bu süreçte bana verilen bu onuru elimden gelen en üst çabayı göstererek layıkıyla taşımaya çalıştım. Bu süreçte hatalarım da olmuş olabilir, ancak varsa da iyi niyetim ve mücadele azmim dışında hiçbir art niyetli hareketim olmamıştır. 23 Eylül 2021 tarihi itibari ile Cumhuriyet Halk Partisi Bayramiç ilçe Başkanlığından istifa ediyorum. İstifa kararımın temelinde yatan, olağan kongre takviminin iki yıl olmasına ve normal koşullarda 2022 yılbaşından sonra yapılacak olan kongrenin genel seçimler sonrasına bırakılacak olmasıdır. Bu nedenle normalde dört ay sonra sona erecek görevim belirsiz bir süre için uzamaktadır. Şahsi işlerimin yoğunluğu ve görevimi layıkıyla yapmak için harcadığım efor ve zaman nedeniyle ilçe başkanlığı görevimi belirsiz süre için sürdürebilmem mümkün değildir. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti tarihinin En önemli seçimi olarak gördüğüm genel seçimler öncesi partinin yoluna şimdiden yeni bir başkan ile devam etmesi ve bu büyük mücadeleye hazırlanması gerektiğini düşünüyorum. Bu süreçte yönetim kurulumda istifa ederek yeni ilçe başkanı ile birlikte yeni bir yönetim kurulu kurulması kararı almıştır. Siyaset yaptığım dönemde bu görevi büyük bir keyifle mutlulukla yaptım ve aktif siyaset içinde yer almaya ve partime hizmete devam edeceğim. Bundan sonra da her daim seçilen ilçe başkanlarımın emrinde olacağım. Bu süreçte başta ailem olmak üzere, beraber mücadele ettiğim ve desteklerini esirgemeyen Yönetim Kurulu Üyelerime, Kadın Kollarıma, Gençlik Kollarıma, Belediye Başkanıma, Belediye Meclis Üyelerime, İl Genel Meclis Üyelerime ve tüm partililerime ve Bayramiç halkına teşekkür ediyorum."