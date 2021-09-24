Yağmura rağmen ziyaretçi akını sürdü

TEKNOFEST, Atatürk Havalimanı
'ndaki 3'üncü gününde de binlerce kişi tarafından ziyaret edildi. Önceki gece saatlerinde başlayan ve dün de devam eden yağmur festivale ilgiyi azaltmadı. Yağmurluklarını, montlarını giyen ziyaretçilerin festival keyfini hiçbir şey bozamadı. Uçakların ve helikopterlerin önünde fotoğraf çektiren ziyaretçiler keyifli vakitler geçirdi. Yağmura rağmen festivale geldiğini aktaran Mustafa Öztürk
, "Ailemle birlikte geldim. Çok heyecanlıyım. İlgimi en çok uçaklar çekti. Çok güzel bir deneyim oluyor" dedi. Festivale çocuklarıyla birlikte gelen Mehmet Emin Ergün
, "Çocuklarım özellikle festivale gelmek istedi. Çocuklar daha çok merak ettiği için onları buraya getirdim. TEKNOFEST'in memleketimiz için çok faydalı olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.