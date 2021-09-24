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Giriş Tarihi: 24.9.2021 15:13

Yüreğir belediyesinden evde bakım ve sağlık desteği

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Yüreğir belediyesinden evde bakım ve sağlık desteği

Adana’nın Yüreğir Belediyesi ilçe genelinde evde bakım ve sağlık desteği çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde verilen hizmette hastalar evlerinde ziyaret ediliyor, belediyenin sağlık ekibi tarafından pansuman, tansiyon ölçümü ve kontrolleri yapılıyor. Talepte bulunan yaşlı, hasta kimsesiz bireyler özel araçlarla hastaneye götürülüyor, doktor tarafından kontrolleri yapıldıktan sonra tekrar evlerine bırakılıyor. Evde kişisel bakım hizmeti de veren belediye ekipleri özel gereksinimli bireylerin kişisel bakımlarını da gerçekleştiriliyor.

Evde bakım ve sağlık desteği çalışmalarını yürüten ekiplerin hizmetlerinden memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, "Belediye ekipleri bir telefonumuzla ayağımıza kadar geliyor, ailelerinden biriymiş gibi bizimle yakından ilgileniyorlar. İhtiyaç duyduğumuz her zaman bizden desteğini esirgemeyen Başkanımız Fatih Mehmet Kocaispir'e ve ekiplerine çok teşekkür ederiz" dediler.

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Yüreğir belediyesinden evde bakım ve sağlık desteği
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