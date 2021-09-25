1,5 yıldır görmediği ailesi için izne geldi, iznini hastanede geçiriyor

İstanbul'da bir devlet hastanesinin acil servisinde sağlık görevlisi olarak çalışan 32 yaşındaki Salih Sancar, pandemi çıktığından bu yana görmediği ailesiyle buluşup hasret gidermek için geldiği köyünde KOVİD-19'a yakalandı. 1,5 yıldır göremediği ailesiyle vakit geçirmek için aldığı iznini hastanede geçirmek zorunda kalan Sancar, "Hastalık çok ağır seyrediyor, eklem ağrılarından ayağa kalkamıyorum. Lütfen herkes dikkat etsin" dedi.

İstanbul Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nin Acil Servisinde çalışan Salih Sancar, 1,5 yıldır görmediği ailesiyle hasret gidermek için 2 haftalık izin alıp memleketine geldi. Köyde yaşayan ailesiyle hasret gideren Sancar, gelişinin ikinci gününde kendisini kötü hissetmeye başlayınca sağlık merkezine başvurdu. Yapılan KOVID-19 testi negatif çıkan Sancar verilen ilaçları kullanmasına rağmen durumu kötüleşince Gaziantep'e gelerek Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne yeniden test yaptırdı. Testi pozitif çıkan ve durumu ağırlaşan Sancar hastanenin KOVID-19 servisinde yatırılarak tedavi altına alındı. 9 gündür hastanede tedavi edilen Sancar eklem ağrıları nedeniyle hala ayağa kalkamadığını söyledi.

Hastanede yoğun çalışmadan dolayı 1,5 yıldır 1-2 günlük izinler dışında tatil yapmadığını belirterek, "İzinler açılınca da tatil yapmak için ailemin yanına geldim. İzne gelmeden önce test yaptırmıştım, negatif çıkmıştı. Köye geldim. İznin ikinci gününde ateşim çıktı, kendimi kötü hissetmeye başladım. Hastaneye geldim, tahlillerim yapıldı, o sırada bir de sürüntü örneği verdim ama negatif çıktı. Verilen ilaçları kullanmama rağmen gittikçe kötüleşmeye başladım. Nefes darlığım oluşunca yeniden hastaneye geldi. 9 gündür burada tedavi görüyorum. Hastalığı bu kadar ağır geçireceğimi asla düşünmüyordum. Çok ciddi bir şekilde ağır geçiriyorum. Eklem ağrıları nedeniyle hala ayağa kalkamıyorum" dedi.

Sancar, "Uzun zamandır ailemi görmüyordum, uzun bir aradan sonra ilk kez izin kullandım. 1,5 yıldır ailemi görmüyor ve merak ediyordum. Sadece telefonla görüşüyorduk. Gece uyurken sürekli ailem rüyama gördü. İzim alıp onları görmeye geldim ama iznim de hastanede geçiyor. Bu durum beni psikolojik olarak çok etkiledi. Vatandaşlarımızdan ricam kesinlikle maske-mesafe kuralına uymaları ve mutlaka aşı yaptırmalarıdır. Virüs size bulaştıysa diğer insanlara bulaştırmamak için elinizden geleni yapmalısınız. Bu çok ince bir nokta ama maalesef bazı insanlar farkında olmuyor. Lütfen bunun farkında olsunlar" diye konuştu.