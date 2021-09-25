3 yıl önce evlendiği eşini işkence ile öldürdü

Kocaeli Derince ilçesinde meydana gelen olayda, 3 yıl önce evlendiği eşi ile aralarında yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle tartışan Mehmet Senem, 9 aylık çocuğunun annesi olan Hatice Senem'i, darp edip başına sert bir cisim ile vurarak ölümüne neden oldu.

İKİ GÜN BOYUNCA SÜRMÜŞ

Son aylarda anlaşamadıkları için sürekli kavga ettikleri öğrenilen Senem çifti, 23 Eylül 2021 günü yine bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışma esnasında Mehmet Senem eşini darp etti. Sonraki 2 gün boyunca iddialara göre bu tartışmalar ve darp olayları devam etti. Önceki akşam ise çiftin evinden çevreye yayılan yüksek sesler üzerine, komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Kısa sürede olay yerine gelen polis ve 112 ekipleri, evde yapmış olduğu kontrollerde, 9 aylık çocuğunun yanında darp edilen Hatice Senem'in, başına vurulan sert bir cisim ile hayatını kaybettiğini belirledi. Olayı gerçekleştiren öfkeli koca Mehmet Senem ise ,polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı.

SÜREKLİ ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLÜYORDU

Öte yandan olayı öğrenen Hatice Senem'in ailesi ile yakınları yasa boğuldu. Hatice Senem'in ailesi damatları Mehmet Senem'in sürekli olarak Hatice ile tartıştığını ve sürekli olarak Hatice'yi öldüreceğini söylediğini ileri sürdü. Öte yandan daha önce cezaevine girip çıktığı ve çeşitli suçlardan da kayıtları bulunduğu ileri sürülen zanlı Mehmet Senem Emniyette tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Öte yandan olayda hayatını kaybeden Hatice Senem'in cenazesinin Pazar günü İstanbul Esenyurt'ta toprağa verileceği öğrenildi.