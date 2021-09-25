31 yıl 8 ay 15 gün hapis ile aranıyordu!

Edinilen bilgilere göre; daha önce işlemiş olduğu nitelikli yağma suçundan, bir süre tutuklu yargılandıktan sonra tutuksuz olark yargılanmasına karar verilen R.A (37) hakkında, yargılandığı mahkeme tarafından toplamda 31 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası, bir üst mahkeme tarafından onanan ve hakkında çıkarılan yakalama kararı ile aranan R.A, Gölcük ilçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemleri sonrası adli merciilere sevk edilen R.A tutuklanarak cezaevine gönderildi.