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Haberler Yaşam Haberleri 31 yıl 8 ay 15 gün hapis ile aranıyordu!
Giriş Tarihi: 25.9.2021 19:48

31 yıl 8 ay 15 gün hapis ile aranıyordu!

ABBAS ÇAKAR
31 yıl 8 ay 15 gün hapis ile aranıyordu!

İşlemiş olduğu niteliki yağma suçundan, hakkına kesinleşmiş 31 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasıbulunan R.A (37) Kocaeli Gölcük İlçesinde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre; daha önce işlemiş olduğu nitelikli yağma suçundan, bir süre tutuklu yargılandıktan sonra tutuksuz olark yargılanmasına karar verilen R.A (37) hakkında, yargılandığı mahkeme tarafından toplamda 31 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası, bir üst mahkeme tarafından onanan ve hakkında çıkarılan yakalama kararı ile aranan R.A, Gölcük ilçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemleri sonrası adli merciilere sevk edilen R.A tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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31 yıl 8 ay 15 gün hapis ile aranıyordu!
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