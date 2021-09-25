8 köyde ‘Mavi dil’ karantinası

Edirne
'de, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda görülen "mavi dil" hastalığı nedeniyle 8 köyde hastalığın yayılmasını önlemek için karantina uygulanıyor. Kentteki bir köyde besiciler, kan emen sineklerle bulaşan sığırların yanı sıra diğer geviş getirenlerde de görülen viral enfeksiyöz bir rahatsızlık olan mavi dil hastalığından şüphelenince durumu Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdi. Köye gidip hayvanlardan örnek alan ekipler, gerekli aşı ve tedavi çalışmalarını gerçekleştirdi. Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla mavi dil hastalığı görülen köylerde ve 10 kilometre çevresinde yer alan köylerde karantina başlatıldı. Azatlı, Abalar, Orhaniye, Karakasım, Doyran, Elçili, Tayakadın ve Üyüklütatar köylerine hayvan giriş-çıkışı geçici süreyle durduruldu.