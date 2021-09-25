Beyin cerrahının parmakları akılalmaz kazada koptu! Kopan parmaklarıyla hastaneye koştu

Olay dün 13.00 sıralarında, Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınında meydana geldi. Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. Saygın Uçar (45) yol kenarında park halindeki otomobiline binmek istedi. Uçar kapıyı açtığı sırada yoldan geçen kamyonet, kapıya sürttü. Doktorun eli kapı ile kamyonet arasında kaldı. Doktor Saygın Uçar'ın sol elindeki 4 parmağı hasar görürken yüzük ve serçe 2 parmağı ise koparak yere düştü. Uçar, parmaklarını da alarak görev yaptığı hastaneye koştu. Doktora ilk müdahale burada yapıldı. Doktor daha sonra ambulansla Gebze'deki özel hastaneye sevk edildi.