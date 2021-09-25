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Giriş Tarihi: 25.9.2021 19:50

Bodrum’da binlerce hamburger ekmeğine el konuldu!

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Bodrum’da binlerce hamburger ekmeğine el konuldu!

Gözde turizm merkezi Bodrum’da, işletmelerde gıda ve hijyen denetimi yapıldı. Ekipler, bir restoranda son kullanma tarihi geçmiş binlerce hamburger ekmeğini imha etmek üzere el koydu.

Turizm cenneti Bodrum'da yapılan gıda denetimlerinde binlerce hamburger ekmeğine el konuldu. Zabıta ekipleri, halk sağlığı için işletmelerde gıda ve hijyen denetimi yaptı. Denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş 408 paket hamburger ekmeğine el konuldu.

Son kullanma tarihi geçen hamburger ekmekleri imha edildi. Denetimlerle ilgili yapılan açıklamada, "Halkımızın sağlığı için denetimlerimiz sürüyor. Gıda ve hijyen denetimlerine aralıksız devam eden zabıta ekiplerimiz, Yalıkavak'ta bulunan bir restoranın deposunda gerçekleştirdikleri denetimde son kullanma tarihi geçmiş 408 paket hamburger ekmeğine imha edilmek üzere el koydu"

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Bodrum’da binlerce hamburger ekmeğine el konuldu!
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