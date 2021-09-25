Bodrum’da sahiller doldu!

Türkiye son baharı yaşarken, tatil cenneti Güney Ege'de yazdan kalma günler yaşandı. Vatandaşlar güneşli havanın keyfini çıkardı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olduğu turizm cenneti Bodrum'da, tatilciler güzel havayı değerlendirdi.

Güneşi gören tatilciler plajlara akın etti, denizin keyfini çıkardı. Yılın son sıcak günleri değerlendiren vatandaşlar plajlarda denize girip, güneşlenirken Bodrum'un ünlü cadde ve sokaklarında yoğunluk oluştu. Yurdun çeşitli yerlerinden Bodrum'a gelen vatandaşlar, ülkenin bazın noktalarını soğuk olduğu adeta kış geldiğini ancak Bodrum'un hala yazı yaşamasını değerlendirmek istediklerini belirtti.