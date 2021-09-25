Canlı canlı gömülmüştü! O bebeğin sağlık durumu iyi



Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde sağlık çalışanlarının gözü gibi baktığı bebeğin sağlık durumu iyi. Sağlık çalışanları tarafından 'Fatma' ismi verilen bebeğin, herhangi bir sağlık problemi olmadığı, sarılıktan dolayı tedavi uygulandığı öğrenildi.