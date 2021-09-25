Çapa tutan eller hayat kurtaracak! Tarladan tıp fakültesine

Ailede üniversiteyi kazanan tek kişiyim. Başaracağıma olan inancımı hiç kaybetmedim. Hedefim akademik olarak çok gelişmek ve üniversitemden mezun olan Prof. Dr. Aziz Sancar gibi bir bilim insanı olmak. Benim gibi sınava hazırlanan arkadaşlarıma hiçbir zaman pes etmemelerini öneriyorum. Yaşanan zorluklar insanı güçlendiriyor. Sürekli okumalı ve yeni bilgiler öğrenmeliyiz. Hayatımızın yönetmeni biziz" dedi.