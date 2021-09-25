Çapa tutan eller hayat kurtaracak! Tarladan tıp fakültesine

Küçük yaşlardan beri tarlada toprak çapalayan, mahsul toplayan o gençler artık insana dokunacak, hayat kurtaracak. İşte o öğrencilerin hikayeleri:
Eyyüp KAZAN (İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi):
5 çocuklu Kazan Ailesi'nin ikinci çocuğu. Şanlıurfa Viranşehir'de yaşıyor. 2021 YKS'de 487 puanla Türkiye 2 bin 731'incisi olan Eyyüp İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'ni kazandı. Yaz aylarında mevsimlik işçi olarak çalışan ve aile bütçesine katkıda bulunan Uğur Okulları mezunu Eyyüp "Bu yaz Samsun'un Çarşamba ilçesinde fındık toplarken tıp fakültesini kazandığımı öğrendim. Hayalimdeki üniversite ve bölümdü. İnsana olan merakım, özelikle birçok kişinin ölümüne neden olan kanser gibi hastalıklara çözüm bulma isteğim beni tıbba yönlendirdi.
Ailede üniversiteyi kazanan tek kişiyim. Başaracağıma olan inancımı hiç kaybetmedim. Hedefim akademik olarak çok gelişmek ve üniversitemden mezun olan Prof. Dr. Aziz Sancar gibi bir bilim insanı olmak. Benim gibi sınava hazırlanan arkadaşlarıma hiçbir zaman pes etmemelerini öneriyorum. Yaşanan zorluklar insanı güçlendiriyor. Sürekli okumalı ve yeni bilgiler öğrenmeliyiz. Hayatımızın yönetmeni biziz" dedi.
MÜJDE TARLADA GELDİ
Burhan ADAL (Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi):
10 yaşından bu yana her yaz mevsimlik işçi olarak ailesiyle birlikte Şanlıurfa'dan İzmir'e giden Burhan, bu sene tarlada domates toplarken belki de hayatının en güzel haberini aldı. Geçen yıl YKS'de istediği başarıyı elde edemeyen ve bu yıl ikinci kez sınava giren Burhan, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı.
Çok çalışmak yerine verimli çalışmanın önemine dikkat çeken başarılı öğrenci "Bu yıl birkaç akrabamızı Kovid 19 nedeniyle kaybettik. Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının hayatımızdaki önemini bir kez daha anladım ve tıp fakültesini tercih ettim. İyi bir doktor olup Türkiye'deki hastalara şifa olmak istiyorum" diye konuştu.
AZMİYLE KAZANDI
Seher ACER (Van Yüzüncü Yıl üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi):
Bu yıl üçüncü kez YKS'ye giren Seher, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ni kazanmayı başardı. 7 kardeş olduklarını söyleyen Seher "Tüm kardeşlerim okuyor. Babam emekli maaşıyla kardeşlerimin ve benim okul ihtiyaçlarımı karşılamaya çalışıyor. Ben de yaz aylarında farklı işlerde çalışarak aileme destek olmaya çalışıyorum.
Sınava hazırlanırken inancımı hiç kaybetmedim. Kötü tecrübelerimden ders alıp iyi ki çok çalışmışım diyebileceğim günlere geldiğim için mutluyum. Başarılı bir diş hekimi olmanın yanı sıra doğayı korumaya yönelik sosyal sorumluluk üzerine projeler üretebileceğim bir dernek kurmak istiyorum" dedi.