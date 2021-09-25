Cezaevindeki FETÖ üyelerinin ailelerine ’süt dağıtımı’ adıyla para yardımı yapmışlar





'SÜT DAĞITIMI' ADI ALTINDA PARA YARDIMI

FETÖ/PDY'nin 'yeni il yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyona ilişkin detaylar ortaya çıktı. 43 şüpheliden 16'sının, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen kamu görevlisi olduğu öğrenildi. Şüphelilerden 10'unun, Gülyalı ilçesindeki restoranda 'gün' adı altında toplantı yaptığı sırada para topladıkları, toplanan paralarla cezaevinde bulunan örgüt üyelerinin ailelerine 'süt dağıtımı' adı altında yardım yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin ev kiralayıp, örgüt üyelerinin çocuklarına eğitim verdikleri, yurt dışına kaçan örgüt üyeleri ile görüntülü görüştükleri de tespit edildi.

Öte yandan gözaltına alınan şüpheliler arasında daha önce tutuklanıp, ihraç edilen ardından göreve iade edilen ve halen aktif görevde bulunan kamu görevlisi ile eşinin de olduğu öğrenildi.