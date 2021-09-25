Doğu’ya kış erken geldi

Doğu Anadolu bölgesinde soğuk havalar etkisini göstermeye başladı. Yüksek kesimlerde kar yağışları başlarken hava sıcaklıkları ise bazı bölgelerde 5 derece kadar üştü. Bölgede Meteoroloji havaların soğumaya devam edeceğini bildirirken en düşük hava sıcaklığı Erzurum Doğu Anadolu Gözlem Evi mevkiinde 4.4 derece olarak yaşandığı tespit edildi.

Yer yer kar yağışlarının görüldüğü Doğu Anadolu Bölgesinde ekipler ise kış için hazırlıklarını tamamladı. Kars'ın Arpaçay ilçesinde 2 bin 900 rakımlı Kakaç Yaylasından dönen 70 yaşındaki Reşit Tuğ ve 67 yaşındaki karısı Besti Tuğ, yolda mahsur kaldı.

Kar yağışı nedeniyle mahsur kalan yaşlı çiftin imdadına ise Jandamra ve AFAD ekipleri yetişti. Yaylada yol çalışması yapan Kars İl Özel İdare ekipleri, yolu açarak çifti kaldıkları yerden kurtardı.