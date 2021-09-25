Dünya İş Platformu Alanya’da toplandı

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde 'Dünya İş Platformu-İş Dünyası Buluşuyor' toplantısı gerçekleştirildi. Sunprime C Lounge Otel'de düzenlenen toplantıya Dünya İş Platformu Genel Başkanı Süreyya Yıldız ve platformun üyeleri katıldı. Toplantıda açıklamalarda bulunan Halkla İlişkiler ve Reklam Sorumlusu Eda Hilayda Kaya, Dünya İş Platformu'nun 2021 yılında faaliyete geçen bir iş insanları platformu olduğunu açıkladı.

Kaya, "Platformumuzun faaliyete geçme sebebi özellikle Covid-19 virüsü ile başlayan süreçte ülkemiz genelinde hatta dünya genelinde KOBİ olarak adlandırılan işletmelerin hayatlarını sürdürme çabaları oldukça zorlaşmaya başladı. Sektörlere nefes olmak ayakta kalma çabalarına katkıda bulunmak, istihdamı sürekli kılmak ve olabildiğince tüm sektörlerde sürekli büyüyen istihdamı artırılmış KOBİ'ler oluşturmak. KOBİ'lerin kendilerini geliştirmek, kurumsallaştırabilmek için hatta ihracat bacağında yer almak için birçok sektör komisyonu kurulmak ve bunun içerisinde yer alabilecek yüzlerce, binlerce farklı sektör kuruluşlarını bir araya getirmek için uzun çalışmalar sonucu İstanbul merkezli olarak faaliyete geçen Dünya İş Platformu ben de varım diyerek KOBİ'lere kucağını açtı. Onları olabildiğince destekleyerek daha uzun soluklu ve daha başarılı kurumsal ve istihdamı sürekli destekleyerek büyüyen kuruluşlar oluşturma hedefini yineleniyor" dedi.



"KADIN GİRİŞİMCİLER İÇİN PROJE HAZIRLANIYOR"



Aynı zamanda istihdama can vermeyi ve kadın istihdamına daha fazla destek olabilmeyi hedeflediklerini belirten Kaya, "Kadın girişimcileri desteklemek için olağanca çaba göstermek hedeflerimiz içerisinde. İlerleyen süreçlerde devlet teşvikleri ve kadın girişimciler için özel çalışmalar ve görüşmeler yapılarak yatırım alanlarının açılması projeleri hazırlanıyor. Yurtiçi 81 ilde kurulacak şubeler ve bu şubelere bağlı birçok alt grubun çalışması planlanmış ve hayata geçirilmek üzere görüşmeler devam ediyor. Türkiye'nin her ilinde Dünya İş Platformu şubesi ve bu şubelere ait birçok iş geliştirme grubu ile yüzlerce iş sahibine yer vererek işlerini geliştirme fırsatı sunmak için çalışmalarımız devam ediyor. Yurt dışı faaliyetlerini sürdüren özellikle bulundukları ülkede büyümekte olan girişimci kuruluşlar başta olmak üzere onların bağlı bulunduğu ya da içerisinde yer aldıkları diğer iş adamları dernekleri ile ihracatı destekleyici ortak çalışmalarda bulunmak ve ülkeye daha çok döviz girdisini sağlamak hedeflerimiz arasında" diye konuştu.



"ÜYELERİN İHRACAT HACMİNİ ARTIRACAĞIZ"



Platformun diğer hedeflerini de açıklayan Kaya, bunları şöyle sıraladı: Sanayi şirketlerinin sorunlarının çözümü için fikir alışverişinde bulunmak, projeler üretmek, gerekli mercilerle çözüm için iş birliği içine girmek, üyeler arasında dostluk ve dayanışma ruhunu geliştirmek, Türkiye ve yurt dışında faaliyet gösteren işletmeler arasındaki ticari işbirliklerini desteklemek, üyelerimizin ihracat yapmasını ya da ihracat hacimlerini artırmasını sağlamak için çalışmalar yapmak. İş gezileri düzenlemek, kalifiye eleman ihtiyacının çözümü için İŞKUR, MEB, meslek liseleri ve üniversiteler ile işbirliği içine girmek, mevzuat ve yasa değişikleri konusunda üyelerimizi bilgilendirmek, sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmek ve paydaşı olmak."



"BİR NETWORK SİSTEMİ OLUŞTURACAĞIZ"



Dünya İş Platformu Genel Başkanı Süreyya Yıldız da, "Amacımız Türkiye'deki iş adamlarımızı bir arada toparlayıp ticaret yapmak. Aslında bir network sistemi oluşturmak. Burada çekirdek bir kadro ile toplantıdayız. Bir sonraki toplantımız İstanbul'da olacak. Toplantıya birçok iş adamı, yatırımcı katılacak. Birçok ilimizde şubelerimiz açılacak" ifadelerini kullandı.



"KOMİSYON ALMADAN TİCARET YAPMAYI SAĞLAYACAĞIZ"



Dünya İş Platformu Genel Başkan Yardımcısı ve Vekili Mete Sağlam da, "En büyük amaçlarımızdan birisi bir araya getirdiğimiz iş insanlarımızdan herhangi bir komisyon almadan ticaret yapmalarını sağlamak. Bunu yaparken kadın istihdamına zerre de olsa katkıda bulunmak. Hepimiz birbirimizin ücretsiz pazarlamacılarıyız. Etrafımızdaki networklerimizi birbirimize açarak daha çok iş geliştirmeye, ticaret yapmaya, hacimlerimizi büyütmeye ve ülkemize istihdam sağlamaya çalışmaktayız" dedi.