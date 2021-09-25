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Giriş Tarihi: 25.9.2021 23:19

Edirnekapı şehitliğinde asırlık ağaç kesildi! İBB ekipleri vatandaşın tepkisiyle karşılaştı

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Edirnekapı şehitliğinde asırlık ağaç kesildi! İBB ekipleri vatandaşın tepkisiyle karşılaştı

İBB ekiplerinin, çevre düzenlemesi kapsamında Edirnekapı Şehitliği’nde kestikleri ağaç şehit mezarlarının üzerine devrildi. Vatandaşların tepkisine neden olan ağaç kesimi sonrasında İBB ekipleri asırlık ceviz ağacını kestikleri motorlu testereyi ağacın üstünde bırakarak şehitlikten uzaklaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, sabah saat 06.00 sıralarında Edirnekapı şehitliğinde ağaç kesimine başladı. Ekiplerin çalışma yaptığı esnada ağaçlardan biri şehit mezarlarının üzerine devrildi.

Bunun üzerine şehitliğe kabir ziyaretine gelen bazı vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi. Vatandaşların tepki göstermesi üzerine ekipler, motorlu testereyi kestikleri 80 yıllık ceviz ağacının üstünde bırakarak şehitlikten uzaklaştı. Bir süre sonra alana geri gelen ekiplerin kesilen ağaçları mezarlık üzerinden kaldırarak kamyona yüklediği görüldü.

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Edirnekapı şehitliğinde asırlık ağaç kesildi! İBB ekipleri vatandaşın tepkisiyle karşılaştı
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