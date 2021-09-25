Ehliyetsiz arkadaş kurbanı oldular

Konya
'nın Meram
ilçesinde, ehliyeti olmadığı halde kiraladıkları otomobille direksiyon başına geçen Abdülkadir Öz (17), gece saat 02.00 sıralarında, arkadaşlarını gezmeye çıkardı. Ancak, gece yarısını geçtiği için ışıkları fasılalı yanan kavşağa kontrolsüz ve aşırı hızla girince, Bekir Eroğlu'nun (45) kullandığı otomobille çarpıştı. Otomobilden fırlayan Eda Naz Güngör olay yerinde, Irmak Altuntaş ise hastanede öldü. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Abdülkadir Öz ve arkadaşı Oğuzhan Bilkiç (17) tedavilerinin ardından polis merkezine götürüldü. Diğer otomobilin sürücüsü Bekir Eroğlu da kazadan yaralı kurtuldu.
Balıkesir
'de, Ceyhun Öz'ün (21) kullandığı otomobil önceki akşam saat 20.00 sıralarında, Kepsut yolunun 10'uncu kilometresinde kontrolden çıkınca, karşı şeride geçerek Abdurrahman T.'nin (54) kullandığı tankerle çarpıştı. Ceyhun Öz olay yerinde, yanındaki nişanlısı Aslı Öztürk ise hastanede öldü. Ceyhun Öz'ün Kepsut'ta tesisatçılık yaptığı, Aslı Öztürk'ün de Balıkesir Üniversitesi Kepsut Meslek Yüksekokul Özel Güvenlik Mülkiye Koruma Bölümü son sınıf öğrencisi olduğu belirtildi.
Mardin
'in Artuklu
ilçesinde, önceki gece saat 02.00 sıralarında lastiği patlayan otomobil kontrolden çıktı. Taklalar atarak şarampole devrilen otomobil, alev aldı. Ardından da LPG tankı patladı. Kazada, Abdulhalim Elçioğlu ile ismi öğrenilemeyen bir kişi öldü.
İstanbul
'da, TEM otoyolundaki Çamlıca gişeleri yakınlarında, emniyet şeridine giren motosiklet sürücüsü Vahit Dalkaya, yolda çalışma yapan Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait araca çarparak öldü.
Balıkesir'den Şanlıurfa
'ya dönen mevsimlik tarım işçilerini taşıyan Mehmet Erkek'in (42) kullandığı minibüs, Aksaray
'da Ali D.'nin (45) kullandığı TIR'a arkadan çarptı. Kazada sürücü Mehmet Erkek ile minibüste bulunan 17 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Tolga YANIK-Tuna ÇAM-Nezir GÜNEŞ-İlker BAŞ/
SABAH