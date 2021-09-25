"Engelleri kaldıracağız"

Projenin hayata geçmesini sağlayan Manisa Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinden 14 yaşındaki Kerimcan Kerey ve Öğretmeni Enes Aydın hazırladıkları projeyi anlattı.

HEDEFİMİZ ENGELLERİ KALDIRMAK

Evrasera projesi, engelli bireylerin topluma entegre olmasını kolaylaştırmaya yönelik teknolojik ve yenilikçi bir bakış açısı kazandırmayı amaçlıyor. Birçok bireyin varlığına alıştığı ve kolaylıkla ulaşabildiği sağlık, eğitim, istihdam, ulaşım, tarım gibi bazı hizmetlere erişimde, engelli insanların birtakım problemlerle karşılaştığı biliniyor. Bu durum, engelli bireylerin günlük hayatlarında kısıtlama, sıkıntı ve engelle karşılaşmadan, herhangi bir yardıma muhtaç olmadan, toplumsal hayata katılmalarına yönelik projelerin geliştirilmesini vazgeçilmez kılmıştır. Bu kapsamda engelli bireylerin kolaylıkla tarımsal faaliyet yapabilecekleri bir proje geliştirmeyi amaçladık.

ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZDA İSTİHDAMA KATILACAK

Projemiz engelli istihdamını önemli ölçüde arttırarak bu bireylerin çalışma yaşamında yer almaya başlamasını ve toplumdan soyutlanmadan kendilerini toplumun bir parçası olarak görmelerini sağlayacaktır. Engelli bireylerin herhangi bir yardıma gerek kalmadan üretim yapmalarına olanak sağlayan, kendi enerjisini kendisi üreten, topraksız bir ortamda tarım yapılmasını sağlayan otomatik sera sistemi tasarlanmıştır.

UZAKTAN KONTROL EDİLECEK

Tasarlanan sistem engelli bireylerin sandalyelerine uyumlu bir yapıda olduğundan istedikleri zaman çevirerek kendilerine uygun hale getirebilmektedirler. Tasarlanan sistem uzaktan kontrol edilebildiği için her zaman serada olma zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır. Tablet veya cep telefonundan her türlü işlem ve kontrol yapılabilmektedir. Tasarlanan sistem dairesel olduğu için engelli bireylerin yetiştirdikleri bitkilerin dikim, bakım ve hasatları yardım gerekmeksizin yapılabilmektedir.