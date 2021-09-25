Estetik sonrası ölüme soruşturma

Adana
'da özel bir hastanede 3 ayrı vücut estetiği ameliyatının ardından hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Nesrin Kocadağ'ın (39) ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Kocadağ, özel bir hastanede 4 Eylül'de doktor O.M.Y. tarafından karın germe, yağ aldırma ve göğüs estetiği ameliyatı olduktan sonra fenalaştı.
'BİR ŞEYİ YOK' DEDİLER
6 Eylül'de ikinci kez ameliyata alınan kadın, ertesi gün yaşamını yitirdi. Kocadağ'ın ailesinin, doktor ve diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Annesini kaybeden 19 yaşındaki Deniz Kocadağ, "Annem 13 saat ameliyatta kaldı. Ameliyat sonrası sürekli şikâyetlerini dile getirdi. Kendisini çok gerdiklerini, içtiği suyun boğazından geri geldiğini anlattı. Ne zaman annem hakkında bilgi almak istesek hep 'Bir şeyi yok' cevabını verdiler. Bizi çağırıp apartopar ölüm haberini verdiler. Ölüm nedeni olarak hiçbir şey söylenmedi. Otopsi bile yapılmadı ve biz annemizi toprağa verdik. Mezarının açılması için girişimde bulunduk. Annemin ölümünde kusurlu olanların cezalandırılmasını istiyorum" dedi.