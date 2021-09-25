FETÖ’cülere suçüstü! Aktif yapılanmaya toplantıda baskın

GÖRÜŞMELER DEŞİFRE EDİLDİ



Örgüt üyelerinin birbiriyle olan konuşmalarından da önemli detaylar ortaya çıktı. Şüphelilerin Cumhuriyet imamları arkasında namaz kılmanın caiz olmadığı talimatı almalarına rağmen, kendilerini gizlemek için cuma namazlarına gittikleri öğrenildi. Ayrıca kendi aralarındaki görüşmelerde; "şey olarak söylim ben sana bu süreç bir gün dönsün. Hani o bir gecede topladı ya bizimkiler bir saatte toplayacak…" gibi konuşmaların olduğu görüldü.