Nobel
Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar
, İstanbul
Atatürk Havalimanı'nda devam eden Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katıldı.
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar
ile etkinlik alanını gezen Sancar'a katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. Selçuk Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ve TÜBİTAK
Başkanı Hasan Mandal
ile birlikte sahneye çıkan Aziz Sancar'ın öyküsünün anlatıldığı film, ziyaretçilerin alkışları eşliğinde ekranlara yansıtıldı. Sahnede soruları yanıtlayan Aziz Sancar, şu önemli mesajları verdi:
GÖRDÜKLERİM BENİ GURURLANDIRDI:
Ben buraya Türkiye'de ve Türk dünyasında bilimi ve teknolojiye teşvik etmek için geldim. Burada gördüğüm beni gururlandırdı. Cesaret verdi. Geleceğimiz için umudum çok büyük. Bunu gerçekleştiren herkese teşekkür ederim.
BİLİM YAPIN, TEKNOLOJİ YAPIN:
Gelecek Nobeller buradan çıkabilir. Nobel için, araştırma ve teknoloji yapın. İnsanlığa, ülkemize yararlı bir şeyler yapmak için çalışın. Bilim yapın. Teknoloji yapın.
CUMHURBAŞKANI'MIZ BANA ÇOK DEĞER VERİYOR:
Sağ olsun Cumhurbaşkanı'mız bana çok değer veriyor. Bütün etkinliklere davet ediyor. Hatta Birleşmiş Milletler'e de davet etmişti. Bu benim için büyük bir memnuniyet, şükran vesilesidir.
GENÇLERE 'ÇOK ÇALIŞIN' TAVSİYESİ:
(Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethiyle ilgili sözlerini hatırlatarak) Çok çalışın. İşler iyi gitmediğinde inatçı olun. Hep Fatih'i söylerim 'Ya ben onu alırım ya o beni alır'. O düşünceyle iş yapın. Memleket sevgisini unutmayın. Memleket sevgisi olmadan bir şey yapılmaz.
Bu arada Selçuk Bayraktar, konuşması sonrası sahneden ziyaretçileri selamlayan Sancar'a sarılarak elini öptü. O anlar ziyaretçiler tarafından coşkuyla alkışlandı.