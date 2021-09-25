Hastanede çifte mutluluk! İki Ömer Özkan, bir arada

DÜNYADA DÖNÜM NOKTASI

Ömer Özkan bebeği ilk kez kucağına aldığını ve heyecanlı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ömer Özkan, "Yaklaşık 15 yıl önce başladığımız bu serüvende, 10 yıl önce dünyanın ilk başarılı rahim naklini gerçekleştirerek literatüre geçtik. Her 5 bin kadından birinin doğuştan rahminin olmadığı düşünüldüğünde bu ameliyatın öneminin daha da fazla anlaşılıyor. 2011'de Derya Sert'e yapılan rahim nakli ile dünyada yeni bir süreç başladı. Bunun meyvesi 9 yıllık gecikmeyle de olsa oldu. Dünyada da uygulanmaya başladı. Bu şekilde 20-25 çocuk doğdu. Sadece bize bu nedenle başvuran yüzlerce hasta var. Kayıt tutsak belki de binlerce hasta olacaktı.