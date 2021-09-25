Hastanede çifte mutluluk! İki Ömer Özkan, bir arada

Prof. Dr. Özkan, "2011'de Derya Sert'e yapılan nakille dünyada yeni bir süreç başladı. Bunun meyvesi 9 yıllık gecikmeyle oldu. Dünyada da uygulanmaya başladı. Bu şekilde 20-25 çocuk doğdu. Sadece bize bu nedenle başvuran yüzlerce hasta var. Kayıt tutsak belki de binlerce hasta olacaktı. Avrupa'dan, Amerika'dan üst düzey insanların araya girerek 'bir görseniz' dediği hastalar var" dedi.
Akdeniz Üniversitesinde, geçen 26 Temmuz'da Türkiye'nin ikinci rahim nakli yapılan Havva Erdem (32), tedavisi tamamlanarak törenle taburcu edildi. Toplantıya, Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından dünyanın ilk kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert ve eşi Mustafa Sert ile 15 aylık oğulları "Ömer Özkan" bebekte katıldı. Mucize bebek Ömer Özkan, yaptığı nakille hem doğumuna vesile olan ve adını taşıdığı Prof. Dr. Ömer Özkan'ın kucağında, ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı.
DÜNYADA DÖNÜM NOKTASI
Ömer Özkan bebeği ilk kez kucağına aldığını ve heyecanlı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ömer Özkan, "Yaklaşık 15 yıl önce başladığımız bu serüvende, 10 yıl önce dünyanın ilk başarılı rahim naklini gerçekleştirerek literatüre geçtik. Her 5 bin kadından birinin doğuştan rahminin olmadığı düşünüldüğünde bu ameliyatın öneminin daha da fazla anlaşılıyor. 2011'de Derya Sert'e yapılan rahim nakli ile dünyada yeni bir süreç başladı. Bunun meyvesi 9 yıllık gecikmeyle de olsa oldu. Dünyada da uygulanmaya başladı. Bu şekilde 20-25 çocuk doğdu. Sadece bize bu nedenle başvuran yüzlerce hasta var. Kayıt tutsak belki de binlerce hasta olacaktı.
ARAYA ÜST DÜZEY İNSANLARI KOYANLAR VAR
Avrupa'dan, Amerika'dan üst düzey insanların araya girerek 'bir görseniz' dediği hastalar var. Türkiye Cumhuriyeti halkı çok şanslı. Bir kişinin maddi olarak karşılaması neredeyse imkansız olan bu tür ameliyatları Sağlık Bakanlığı karşıladı. Bundan sonra yapılacak tüm ameliyatlar da Sağlık Bakanlığı'nın vereceği izinler ile mümkün olacak.
Mevzuatın oluşturulmasıyla, rahim nakli daha da sık yapılabilecek. Mevzuat ile canlıdan da rahim nakli de gerçekleştirilebilir. Böylece yurt dışından da hasta gelebilir. Süreç başarılı giderse, Havva hanımın da kısa sürede çocuk sahibi olmasını umuyoruz. Tecrübeler büyük. Bilime önemli katkılar sağlayacak. Önemli bir bilimsel dergide yayınlanacak" dedi.
DÜNYADA BU KADAR NAKİL YAPAN BAŞKA BİR MERKEZ YOK
Rektör Prof. Özlenen Özkan'da "Doğumuyla hepimizi mutluluğa boğan Ömer Özkan bebek de bu vesile ile ilk kez kamera karşısına geçiyor. Allah analı babalı büyütsün, ailesine, vatana, millete hayırlı bir evlat olsun dileklerimi yineliyorum. 11 yıl içinde 12. kompozit doku naklimizi yaptık.
Dünyada, bu kadar sayıda yapan başka bir merkez yok. Çok tecrübeli ve uzman bir ekibe sahibiz. Bu tecrübenin ışığında sevgili Havva Erdem'in Derya Sert'ten daha kısa sürede çocuğunu kucağına almasını bekliyoruz" dedi.
BİRİ MUTLU, DİĞERİ UMUTLU
Bebeğiyle ilk kez kameraların karşısına çıkan Derya Sert ise "Çok başka ve herkesin tatmasını istediğimiz bir duygu. Çok uğraştık emek verdik. Hocalarımızla birlikte emeğimizin karşılığını aldık" dedi. Havva Erdem ise heyecanlı olduğunu söyleyerek, "O bebek doğuncaya kadar bizde dokuz doğurduk.
Haberini alır almaz çok sevindik. Doğduktan sonra daha aktif bir şekilde sabırsızlanıyoruz. Çok fazla beklemedik, darısı diğer bekleyenlerin başına. Asla umutsuzluğa düşmedim. Eşimde hep destek oldu. 11 yıllık evliyim. Bebeğimizi, ilk transfer de kucağımıza alacağımıza inanıyoruz. Dört gözle anne olmayı bekliyorum" dedi.