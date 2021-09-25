Üniversite eğitimi için başka illerden Ordu'ya gelen ve kalacak yeri olmayan üniversite öğrencileri için Ordu Valisi Tuncay Sonel harekete geçti. Sonel'in talimayla kalacak yerleri olmayan öğrenciler kiralanan otellerde misafir edilmeye başlandı. Geçen bir hafta içerisinde Ordu'ya gelen ve kalacak yerleri olmayan 340 öğrencinin Ordu Valiliği tarafından otellerde misafir edildiği öğrenildi.

Yurt çıkmayan ve kalacak yeri olmayan öğrencilere temiz ve salgın şartlarına uygun konfor sağlayan Ordu Valiliği, alışveriş için de öğrencilere kart veriyor. 'Yeter ki gençler okusun' mantığıyla hareket eden Valilik gençlerin düzenlerini kurana kadar arkalarında olduklarını belirtti.

Özel önem ve alaka gösterilen öğrencileri karşılayan, onlarla sohbet edip şeker ikram eden Vali Sonel SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. Ordu Valisi Tuncay Sonel yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Ordu'da 340 öğrenciye devlet şefkati! Ordu Valisi Tuncay Sonel SABAH'a konuştu

"AÇIK KAPI"

"Ordu'muza, ülkemizin çeşitli illerinden üniversite için gençlerimiz gelmekte bugünlerde. Yurt çıkmayanlar var, ev bulamayanlar var. Biz de Ordu Valiliği olarak otellerimizle anlaştık, öğrencilerimize ev sahipliği yapmaya çalışıyoruz. Valiliğimizin hemen girişinde yer alan 'Açık Kapı' ofisimizde öğrencilerimiz karşılanıyor.

"TEMİZ VE SAĞLIKLI BİR ORTAM.."

Yurt çıkmayan ya da ev bulamayan öğrencilerimiz otellerimizde ağırlanıyor. Akşam yemeği kendilerine ikram ediliyor. Devletimizin şefkati ve merhameti genç kardeşlerimize gösteriliyor.

Onlar bizim misafirimiz. Yurt çıkıncaya kadar ya da ev buluncaya kadar Valiliğimizin misafiri olarak temiz ve salgın şartlarına uygun, sağlıklı bir ortamda vakitlerini geçiriyorlar.

CUMARTESİ VE PAZAR VALİLİK AÇIK



Üniversite okumak için Ordu'ya gelen gençlerimizi misafir ediyoruz anlaştığımız otellerde. Cumartesi, pazar da Valiliğimiz açık. Valiliğimize ait iki araçla gelen öğrencilerimizi otellere naklini sağlıyoruz. Öğrencilerimize alışveriş kartları da veriyoruz. Anne ve babaları ile gelenler var. Yalnız gelenler var. Devletimizin şefkatini onlara gösteriyoruz. Şu ana kadar 340 öğrencimizi misafir ediyoruz. Önemli olan gençlerimizin okuması. Yedekte yurt bekleyenlerin yurtları çıkıncaya kadar ya da öğrenciler ev buluncaya kadar üç hafta beş hafta, kısacası onlar düzenlerini kuruncaya kadar otellerimizde kalkacaklar."

ÖĞRENCİLER SABAH'A KONUŞTU: DEVLETİMİZ BİZLERE HIZIR GİBİ YETİŞTİ

Başka illerden üniversite eğitimi görmeye Ordu'ya gelen, kalacak yerleri olmayan ve otellere yerleştirilen öğrenciler duygularını SABAH'a anlattı.

Bursa'dan Ordu'ya gelen Tıp Fakültesi öğrencisi Kapan Gökdemir; "Sayın Vali Tuncay Sonel'in biz öğrencilere gösterdiği yakın ilgisinden dolayı çok mutlu olduk. Kalacak yerimiz yoktu. Devletimiz bizlere Hızır gibi yetişti. Çok mutlu olduk. Ailemiz ve bizler rahat bir nefes aldık. Devletimize ve sayın valimize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" dedi.

"DEVLETİMİZİN 'AÇIK KAPISI, YARDIM ELİ' HİÇ BİTMEZ"

Kayseri'den Ordu iline gelen Tarih bölümü öğrencisi Büşra Ardıç ise "Kayseri'den geldim. Vali beyin bizleri düşünüp kalacak yer ayarlamasına o kadar çok mutlu olduk ki ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Devletimizin 'açık kapısı, yardım eli' hiç bitmez. Bu nedenle kapıda kalmadık. Allah razı olsun çok memnunuz, herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

"SAYIN VALİ TUNCAY SONEL BİZLERİ YALNIZ BIRAKMADI"

Osmaniye'den Ordu'ya gelen Muhasebe bölümü öğrencisi Özgenur Çapar ise "Osmaniye'den Ordu'ya geldim. Kalacak yerimiz yoktu. Sayın Vali Tuncay Sonel bizleri yalnız bırakmadı. Bizler burada da devletimizin şefkat elini gördük. Araçlar ile alınıp otellere yerleştirildik. Yemeğimiz, yemek kartımız, sıcacık yuvamız oldu. Allah razı olsun. Çünkü hiç kimse bu kadar ince düşünemez. Allah devletimize zeval vermesin. Valimizin ayağına taş değdirmesin. Valimiz ile tanışmak, ona bizzat teşekkür etmek istiyorum" dedi.