Hem otel hem servis hizmeti

Ankara'nın 8 bin 883 nüfuslu ilçesi Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, üniversitelerin açılmasıyla birlikte gündeme gelen yurt sorununu çözüme kavuşturuyor. Can, Çamlıdere'nin turistik bir otelinin mülk sahibi ve işletmecisiyle görüşerek mevcut oteli öğrenci yurdu haline çevirmek için çalışmalara başladı. Başkan Can öğrencilerin ulaşım sorunlarını da servis tahsis ederek çözeceğini belirtti.

BAŞKAN CAN: "SAYIN YAVAŞ ALGI PEŞİNDE"

Üniversite öğrencilerinin yurt sorunlarının çözümü için AK Parti'de seferberlik başlatılmasının ardından Ankara'daki AK Partili belediyeler den hızla çözüm haberleri gelmeye başladı. Ankara'nın kış turizmiyle ve temiz havası ve doğası ile ünlü Çamlıdere ilçesinde Belediye turistik bir oteli öğrencilere yurt olarak tahsis etmek üzere çalışmalara başladı. Can, "Sayın Yavaş algı ve reklam peşinde. Seçim öncesinde vaat ettiği her okula hemşire, her semtte 24 saat açık kütüphane, her mahalleye kreş, servis ücretlerini biz ödeyeceğiz önce bunları yapsın" yorumunu yaptı.

Yurt arayışındaki üniversite öğrencilerini Çamlıdere'de misafir etmek istediklerini belirten Can SABAH'a konuştu. Çamlıdere'de bulunan Otel Çamlıdere'yi öğrencilerin talebi olduğu takdirde yurt olarak hizmete açmak amacıyla otel işletmecisiyle görüştüklerini kaydeden Başkan Can, "Dünya zor bir süreçten geçiyor bu süreç hayatımızı her anlamda zorlaştırdı bundan da en çok öğrenciler etkilendi. Çamlıdere olarak biz üzerimize düşen görevi yapma gayretindeyiz." dedi. Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can yurt çalışmaları ve ulaşımla ilgili şu bilgileri verdi:

OKULLARA SERVİS HİZMETİ DE VAR

"İlçemizde bulunan 20 odalı ve 80 yatak kapasiteli otelimizi öğrencilerimize tahsis ediyoruz. 'Çamlıdere bize uzak gelemeyiz' diyen öğrencilerimiz için ise sabah ve akşam servis hizmeti sağlayacağız. Gençlerimiz bizim geleceğimizdir. Biz onlara bugünlerde yardımcı olacağız ki ileride onlar da ülkelerine hizmet edebilsinler.

Yurt bulamayan ve yurt sorunu yaşayan öğrencilerimiz bizden talep ettikleri takdirde servislerini sabah kahvaltısı ve akşam yemeklerini karşılayarak barınma sorunlarını ilçemizde çözüme kavuşturacağız. Yeter ki istekli öğrencilerimiz bizlerle iletişime geçsinler."Can öğrencilerin 0312 753 23 01 ve 0312 753 10 13 no'lu telefonlardan kendileri ile irtibata geçebileceklerini kaydetti.