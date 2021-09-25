İstanbul’da akıl almaz dolandırıcılık yöntemi! Kanser hastası kadını böyle kandırdılar

Olay İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana geldi. 55 yaşındaki Ayşe A., isimli yaşlı kadın yolda yürüdüğü sırada önünden geçen kişinin üzerinden bir poşet düştüğünü fark etti. Yaşlı kadın poşeti aldığında içerisinde altın bilezik ve para olduğunu gördü. Önünden yürüyen kişiyi durduran Ayşe A., poşetin kendisinden düştüğünü söyleyerek almasını istedi. 51 yaşındaki Abdullah V., poşeti kendisine teslim eden Ayşe A.'ya yardım ettiği için para vermek istediğini söyledi.
KREMLE BİLEZİKLERİNİ ÇALDILAR
İkili bir süre yol üzerinde konuşurken bu kez yanlarına 47 yaşındaki Bilal Ö., isimli vatandaş gelerek yaşlı kadının kolunda bulunan bilezik ve yüzükleri zorla çıkarmaya çalıştı. Yaşlı kadını altınlara bakma bahanesiyle oyalayan ikili bilezikleri çıkaramayınca marketten aldıkları kremle yüzük ve bilezikleri yaşlı kadından alıp olay yerinden koşarak uzaklaştılar.
POŞETTEKİ ZİYNETLER SAHTE ÇIKTI
Neye uğradığını şaşıran Ayşe A., içerisinde bilezik ve para bulunan poşetle birlikte karakola gitti. Başına gelenleri polis ekiplerine anlatan mağdur kadının ifadesinin ardından poşette inceleme yapan emniyet güçleri bilezik ve paraların sahte olduğunu tespit etti. Şikâyet üzerine polisler tarafından yapılan inceleme kapsamında kimlikleri tespit edilen iki şüpheli saklandıkları yerde yakalanarak gözaltına alındı.
SUÇLARINI KABUL ETTİLER
Karakolda ifade veren şüpheliler evden planlı bir şekilde sahte para ve bileziklerle çıktıklarını, Ayşe A.'yı gördüklerinde kasıtlı olarak poşeti düşürdüklerini ardından yüzük ve bileziklere bakma bahanesiyle kremle çıkardıkları ziynet eşyalarla birlikte kaçtıklarını anlattılar. İfadelerinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevin gönderildi.
15 YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olayla anında bölgede bulunan güvenlik kamerası görüntüleri inceleme altına alındı. Görüntülerde şüphelilerden Abdullah V.'nin poşeti düşürdüğü ardından Ayşe A.'nın poşeti vermek için şüpheliyi durdurduğu daha sonrada diğer şüpheli Bilal Ö.'nün ikilinin yanına gelerek yaşlı kadının bileziklerini aldıkları görüldü. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda 2 gaspçı hakkında 'Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma' suçu kapsamında 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor.