İstanbul’da akıl almaz dolandırıcılık yöntemi! Kanser hastası kadını böyle kandırdılar

Olay İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana geldi. 55 yaşındaki Ayşe A., isimli yaşlı kadın yolda yürüdüğü sırada önünden geçen kişinin üzerinden bir poşet düştüğünü fark etti. Yaşlı kadın poşeti aldığında içerisinde altın bilezik ve para olduğunu gördü. Önünden yürüyen kişiyi durduran Ayşe A., poşetin kendisinden düştüğünü söyleyerek almasını istedi. 51 yaşındaki Abdullah V., poşeti kendisine teslim eden Ayşe A.'ya yardım ettiği için para vermek istediğini söyledi.