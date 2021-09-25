Kadınlara cinsel istismarda bulunup gizlice kameraya çeken sahtekar yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Fethiye KOM Grup Amirliği ekipleri B.K isimli şahsın cin çıkarma, büyü yapma-bozma, dine bağlama şeklinde şahısları kandırıp cinsel istismara uğrattığı ve bu cinsel ilişkileri gizli şekilde videoya aldığı yönünde ihbar aldı. Alınan ihbar üzerine gerçekleştirilen çalışmalarda, mağdur edilen 3 kadını tespit ederek irtibata geçildi. Polis ekipleri kadınların ifadelerinden yola çıkarak B.K. haricinde A.Ç. ve Ş.K. isimli şahısların da nitelikli dolandırıcılık suçuna iştirak ettiğini tespit etti. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile şüphelilerin ev ve işyerlerine operasyon düzenlendi.