Karahantepe tarihi yeniden yazacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı
ile Türkiye Turizm Geliştirme ve Tanıtım Ajansı (TGA), Taş Tepeler programıyla Şanlıurfa
ve çevresinde Neolitik Çağ
'a ait önemli yerleşimleri ve yürütülen kazı araştırmalarını tanıttı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
, Karahantepe
Ören Yeri'ndeki açıklamasında, "Biz ona 'Tarihin Sıfır Noktası' dedik. Şimdi o noktayı daha derine ve muhtemeldir ki çok daha geriye çekeceğiz. Çünkü Göbeklitepe
tek ve yalnız değildir" diye konuştu. Ersoy, Haliliye
ilçesindeki Karahantepe'ye olan ilginin Göbeklitepe'deki kazılarla paralel arttığını anlattı. Ersoy, Karahantepe ve Göbeklitepe'de 70 bilim insanı tarafından kazı ve restorasyon çalışmalarının yürütüldüğünü söyledi. Ersoy, "İnanıyorum ki Göbeklitepe'de olduğu gibi bu çalışmaların sonuçları da arkeoloji dünyası için ciddi bulgu ve bilgiler ortaya koyacaktır" dedi.
HER BÖLGE KENDİ İSMİYLE ANILACAK
Şanlıurfa Neolitik Çağ Araştırmaları Projesi'nin Türkiye'de yapılmış en kapsamlı arkeoloji projesi olduğunu vurgulayan Ersoy, "Göbeklitepe merkez olmak üzere proje kapsamında Karahantepe'nin ülkemizde yer alan Neolitik Dönem yerleşimleri arasında en önemli duraklardan biri haline getirilmesi hedeflenmektedir. İsimlerde bir değişiklik yapmıyoruz. Her bölge kendi ismiyle anılmaya devam edecek. Taş Tepeler ise 100 kilometrelik bir hat içindeki 12 alanın tamamının çatı ismi olacak" dedi. Kazıların Göbeklitepe ile beraber Neolitik Çağ'a ilişkin önemli bilgiler vermesi bekleniyor.
TARİHİN SIFIR NOKTASI'NDAN DAHA ESKİ
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbeklitepe'den daha eski bir tarihe sahip olduğu düşünülen Karahantepe'yi yerli ve yabancı basına tanıttı.
ARKEOLOJİ MÜZESİ'NDE SERGİLENECEK
Karahantepe'deki kazılardan çıkan buluntular,
Şanlıurfa Arkeoloji
Müzesi'nde sergilenecek.
12 bin yıl önce barınağın
konuta dönüştüğü, gerçek
köylerin ortaya çıktığı
sürecin başlangıcı olduğu
düşünülen Taş Tepeler'de,
insanlığın ilk kap kacak kullanımı
ve temel ticaret girişimleri
gerçekleştirme
becerisine dair buluntular
yer alıyor.