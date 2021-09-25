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Giriş Tarihi: 25.9.2021

Karahantepe tarihi yeniden yazacak

MERVE BİLKAY MERVE BİLKAY
MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Karahantepe tarihi yeniden yazacak

Göbeklitepe dahil 12 alanda 100 kilometrelik Taş Tepeler hattı kuruluyor. Neolitik Çağ’a ışık tutan, Göbeklitepe ile merkez nokta olacak Karahantepe’deki önemli bulgular ise şimdiden tarihe yön vermeye aday

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Geliştirme ve Tanıtım Ajansı (TGA), Taş Tepeler programıyla Şanlıurfa ve çevresinde Neolitik Çağ'a ait önemli yerleşimleri ve yürütülen kazı araştırmalarını tanıttı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karahantepe Ören Yeri'ndeki açıklamasında, "Biz ona 'Tarihin Sıfır Noktası' dedik. Şimdi o noktayı daha derine ve muhtemeldir ki çok daha geriye çekeceğiz. Çünkü Göbeklitepe tek ve yalnız değildir" diye konuştu. Ersoy, Haliliye ilçesindeki Karahantepe'ye olan ilginin Göbeklitepe'deki kazılarla paralel arttığını anlattı. Ersoy, Karahantepe ve Göbeklitepe'de 70 bilim insanı tarafından kazı ve restorasyon çalışmalarının yürütüldüğünü söyledi. Ersoy, "İnanıyorum ki Göbeklitepe'de olduğu gibi bu çalışmaların sonuçları da arkeoloji dünyası için ciddi bulgu ve bilgiler ortaya koyacaktır" dedi.



HER BÖLGE KENDİ İSMİYLE ANILACAK
Şanlıurfa Neolitik Çağ Araştırmaları Projesi'nin Türkiye'de yapılmış en kapsamlı arkeoloji projesi olduğunu vurgulayan Ersoy, "Göbeklitepe merkez olmak üzere proje kapsamında Karahantepe'nin ülkemizde yer alan Neolitik Dönem yerleşimleri arasında en önemli duraklardan biri haline getirilmesi hedeflenmektedir. İsimlerde bir değişiklik yapmıyoruz. Her bölge kendi ismiyle anılmaya devam edecek. Taş Tepeler ise 100 kilometrelik bir hat içindeki 12 alanın tamamının çatı ismi olacak" dedi. Kazıların Göbeklitepe ile beraber Neolitik Çağ'a ilişkin önemli bilgiler vermesi bekleniyor.



TARİHİN SIFIR NOKTASI'NDAN DAHA ESKİ
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbeklitepe'den daha eski bir tarihe sahip olduğu düşünülen Karahantepe'yi yerli ve yabancı basına tanıttı.



ARKEOLOJİ MÜZESİ'NDE SERGİLENECEK
Karahantepe'deki kazılardan çıkan buluntular, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde sergilenecek. 12 bin yıl önce barınağın konuta dönüştüğü, gerçek köylerin ortaya çıktığı sürecin başlangıcı olduğu düşünülen Taş Tepeler'de, insanlığın ilk kap kacak kullanımı ve temel ticaret girişimleri gerçekleştirme becerisine dair buluntular yer alıyor.

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Karahantepe tarihi yeniden yazacak
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