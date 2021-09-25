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Giriş Tarihi: 25.9.2021 11:25

Kaybolan 14 yaşındaki Tuana bulundu

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Kaybolan 14 yaşındaki Tuana bulundu

Aydın’da yaşayan ve evden “gezmeye gidiyorum” diyerek çıktıktan sonra Bursa’ya geldiği tespit edilen 14 yaşındaki Tuana Öztürk bulundu.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde ikamet eden 14 yaşındaki lise öğrencisi Tuana Öztürk, annesine arkadaşlarıyla gezmeye gideceğini söyleyerek evden çıktıktan sonra ortadan kaybolmuştu. Şehirler arası otobüs terminalinden otobüse binerek Bursa'ya gittiği belirlenen Tuana her yerde aranıyordu.

Tuana'nın eskiden Bursa'da yaşadığını öğrenen ekipler, çocukluk arkadaşlarının adreslerinde arama yaptı ancak sonuç alınamadı. Çalışmalarını derinleştiren ekipler, Tuana Öztürk'ü merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Kanalboyu Caddesi'nde buldu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Tuana, Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldükten sonra, Bursa İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Kaybolan 14 yaşındaki Tuana bulundu
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