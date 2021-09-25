Kaybolan 14 yaşındaki Tuana bulundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde ikamet eden 14 yaşındaki lise öğrencisi Tuana Öztürk, annesine arkadaşlarıyla gezmeye gideceğini söyleyerek evden çıktıktan sonra ortadan kaybolmuştu. Şehirler arası otobüs terminalinden otobüse binerek Bursa'ya gittiği belirlenen Tuana her yerde aranıyordu.

Tuana'nın eskiden Bursa'da yaşadığını öğrenen ekipler, çocukluk arkadaşlarının adreslerinde arama yaptı ancak sonuç alınamadı. Çalışmalarını derinleştiren ekipler, Tuana Öztürk'ü merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Kanalboyu Caddesi'nde buldu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Tuana, Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldükten sonra, Bursa İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne teslim edildi.