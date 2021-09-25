Köpek vurulan sahibinin başından ayrılmadı

Muğla'da önceki gün gece saat 03.00 sıralarında Karabağlar ilçesinde meydana gelen olayda Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan hediyelik eşya ve aksesuar satışı yapan 29 yaşındaki Serdar Maya, İzmir'de arkadaşlarını ziyarete geldi. Ziyaretin ardından köpeğiyle arkadaşlarından çıkarak dönüşe geçen Maya'ya bir araçtan tabancayla ateş açıldı. Serdar Maya, kanlar içerisinde yere yığılırken, ateş açan şüpheli kişi veya kişiler, olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyanların durumu 112'ye bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekiplerin, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaparken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Serdar Maya Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Maya, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Maya'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CİNAYETTEN 3 SAAT ÖNCE BU FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

Serdar Maya'dan geriye cinayetten 3 saat önce sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf kaldı. Olayın ardından bölgede çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli ya da şüphelilerin beyaz renkli hafif ticari araçla kaçtığını belirledi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

KÖPEĞİ BAŞINDAN AYRILMADI

Saldırının ardından ağır yaralanan Serdar Maya'nın köpeği başından bir an olsun ayrılmadı. Köpek yaralanan sahibinin yanına kimseyi yaklaştırmadı. Görgü tanığı motosikletli kurye Cemal Keskin "Pakete gidiyordum, silah sesi duydum. Bir iki el sıktıktan sonra beyaz bir arabayla kaçtı. Vatandaş yerde yatan kişiye yardımcı olmaya çalışıyordu bende polisi aradım. Yanında köpek vardı, köpek yanına yanaştırmıyordu" dedi.