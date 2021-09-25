Koyunlarını yemlemek için girdiği ağıldaki manzara ile şoka girdi



Geçimini hayvancılıkla yapana Erdal Akyol, ayının saldırısında 24 koyununun öldüğünü belirterek Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine seslendiklerini ve yardım beklediklerini söyledi. Akyol, "Kaybımız çok, bölgemizde ayı saldırısı çok oluyor. Bundan dolayı çok korkuyoruz. Sene başından bu yana ayı, 4 defa ağıla saldırdı. Son olayda da 10 tane koyunum öldü, 11 koyunumda yaralandı, yaralanan koyunlarımda bir süre sonra öldü. Kaybım çok. Koyunlarımı kaybettim" diye konuştu.

Öte yandan daha öncede ayı saldırısında Arif Yıldırım'a da ait 28 koyunun öldüğü öğrenildi.