Mahkemeden CHP’li başkan Karaca hakkında zorla getirilme kararı

CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve şoförünün trafikte Murat Çağlar Özbakır ile tartışması üzerine açılan davanın 4'üncü duruşması görüldü. Fethiye 1. Asliye Ceza Mahkemesinde devam eden davada görülen duruşmalara katılmayan CHP'li Başkan Alim Karaca hakkında karar verildi. Mahkeme, sanık Alim Karaca'nın usulüne uygun tebligata rağmen geçerli bir mazeret olmadan duruşmalara katılmaması nedeniyle zorla getirilmesine hükmetti. Bu nedenle bir sonraki duruşmanın 14 Aralık saat 14:00 bırakılmasına karar verildi.

NE OLMUŞTU

CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın tatil için bölgeye gelen Murat Çağlar Özbakır'la trafikte tartışmıştı. Birbirlerine, "alenen hakaret", "tehdit ve mala zarar verme" yüzünden açılan karşılıklı dava açılmıştı.