Mantar zehirlenmelerine dikkat çekildi

Günümüzde tanımlanmış 70.000 civarı mantar çeşidi bulunmaktadır. Ülkemiz de 300 civarı mantar çeşidi bulunmaktadır. Ülkemizde Sonbahar döneminin gelmesiyle yağışlı dönemler başlamış ve bunun sonucun da doğa da yabanı mantarların çoğalması ve besin amaçlı toplanması artmıştır. Amatör kişiler tarafından toplanan mantar zehirli olabilir ve ölümcül sonuçlanabiliyor.

Ülkemizde yıllık 7000 üstünde mantar zehirlenme vakası olduğunu belirten Dahiliye uzmanı Dr. Harun Aslan" Günümüzde bulunun bir çok mantar çeşidi yenilebilir. Bunun yanında insanlık ve yaşam tarihi açısından büyük öneme sahiptir. Yaşama bu kadar yararı olan canlılar bazen ölümcül sonuçlara yol açabilir.

MANTAR ZEHİRLENMELERİNDE BELİRTİLER

Dahiliye uzmanı Dr. Aslan, mantar zehirlenme vakalarının 2 ila 6 saat arasında ortaya çıktığını belirterek" İlk belirtiler yedikten 2 ila 6 saat sonra başlar.İlk bulgular ;,

Bulantı, kusma, Aşırı terleme, Uyku meyilli olmak, Bulanık görme, Vücutta kızarıklıklar oluşması

Tansiyon düşüklüğü, Nabızda artış, Ağızda metalik tat alma(tat bozukluğu)

Geç bulguları ;

Ateş, Karın ağrısı, Karaciğer yetmezliği, Böbrek yetmezliği

Şiddetli zehirlenmeler koma ve ölüme kadar ilerleyebilir. Tedavisi hastalığın şiddetine , bulgularına göre yapılır ve Ulusal Zehir Danışma Merkezinin (UZEM) bilgi alınarak tedavi edilir. Ayrıca UZEM den antidot temin edilebilir.

Zehirlenmelerin önlemesinin ön basit yöntemi doğal ortamlarda yetişen mantların tüketilmemesidir. Ne kadar emin olunursa olunsun her yabanı mantar zehirli olabilir. Bu yüzden doğal alanlarda yetişen mantar yerine kültür mantarlarının yenmesi tercih edilmedilir. Kültür mantarları yetiştikleri ortamdan dolayı zehirli mantarlar degildir ve güvenle iyi temizleyerek tüketebiliriz. Zehirli mantarların zehirleri hiçbir yöntemle mantarlardan uzaklaştırılamaz. Bu yüzden kulaktan duyma yöntemleri uygulamak kesinlikle çok tehlikeli ve tedavisi mümkün olmayan acı olaylara neden olabilir" dedi

Öte yandan son 1 hafta da Karabük ilinde bir mantar zehirlenme vakası meydana gelirken hastaya zamanın da müdahale edilmesi sonucu kişi sağlığına kavuştu.